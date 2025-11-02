रात 11:10 पर बाढ़ पहुंची पुलिस, 11:45 बजे कस्टडी, आधी रात ही पटना रवाना... अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मिनट-टू-मिनट कहानी

बिहार के मोकामा में चुनाव के बीच दुलारचंद यादव की हत्या के मामले ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है. इसी मामले में जदयू उम्मीदवार एवं बाहुबली नेता अनंत सिंह को देर रात गिरफ्तार किया गया. पूरी रात पटना से बाढ़ और फिर पटना तक पुलिस की हलचल जारी रही. आइए जानते हैं पूरी घटना की टाइमलाइन और पुलिस ने क्या-क्या एक्शन लिया है.

जानकारी के अनुसार, पटना पुलिस की टीम मोकामा से जुड़ी दुलारचंद यादव की हत्या की जांच में जुटी थी. रात 11:10 बजे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे, जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे. मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 11:45 बजे उन्हें हिरासत में लेकर बाढ़ से रवाना हुए.

इस दौरान खबर आई कि पटना में देर रात एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. लगभग 1 बजे यह सूचना मीडिया तक पहुंच गई. वहीं पटना के जिलाधिकारी (डीएम) भी 1:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे. लेकिन अनंत सिंह को लेकर पटना लौट रही पुलिस टीम को समय लग गया. आखिरकार रात 1:45 बजे पुलिस अनंत सिंह को लेकर पटना पहुंची.

इसके बाद रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई, जिसमें पटना के डीएम ने चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराने की बात दोहराई. इसके बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की.

क्या बोले पटना एसएसपी?

एसएसपी ने कहा कि 30 अक्टूबर को मोकामा के तारतर इलाके में दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. इसी दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हो गई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि घटना के समय अनंत सिंह मौजूद थे और उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया.

उन्होंने बताया कि इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनके दो सहयोगियों- मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है. दोनों पक्षों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मामला हत्या का है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने और चोट के निशान की पुष्टि हुई है.

एसएसपी ने कहा कि अनंत सिंह को मामले का मुख्य अभियुक्त बनाया गया है. इनके अलावा अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस पूरी कार्रवाई से चुनावी माहौल में हलचल तेज हो गई है. देर रात हुई इस गिरफ्तारी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है, जबकि प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित करने की बात कह रहा है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हों. बिहार में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे, जबकि मतों की गिनती 14 नवंबर को होनी है.

