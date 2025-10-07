पवन सिंह के बाद मैथिली ठाकुर... बिहार की सियासी लड़ाई में कौन-कौन से सितारे उतरने की तैयारी में हैं

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. 6 और 11 अक्टूबर को बिहार की नई सरकार, विधानसभा में अपनी आवाज उठाने के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे. चुनावी तारीख का ऐलान होते ही सियासी दल, खासकर बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सबसे बड़ी घटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपना किला दुरुस्त करने में जुटी है. हाल ही में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई थी. अब लोकगायिका मैथिली ठाकुर के भी कमल निशान पर चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा है.

मैथिली ठाकुर की बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात भी हो चुकी है. आजतक से बात करते हुए मैथिली ने कहा भी, कि बीजेपी नेताओं के साथ आधे घंटे तक बात हुई. बातचीत सकारात्मक रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम एनडीए के समर्थन में हैं और हमेशा से बीजेपी मेरी प्राथमिकता रही है. मैथिली ने कहा कि दिल्ली में काम के लिए रहती हूं. मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी है. बिहार रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूं, विकास में योगदान देना चाहती हूं.

पहले पवन सिंह और अब मैथिली ठाकुर, बिहार में बीजेपी की स्टार पॉलिटिक्स चर्चा में आ गई है. बिहार की चुनावी फाइट में बीजेपी का फोकस इस बार लोकल सितारों पर है, जिनका प्रभाव बड़े क्षेत्र में हो. मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से आती हैं, लेकिन पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं. वह ब्राह्मण हैं, लेकिन जातीय समीकरणों से परे महिला मतदाताओं को साधने में बीजेपी और एनडीए के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं. भोजपुरी गायक और गीतकार विनय बिहारी पहले से ही बीजेपी में हैं. वह तीन बार के विधायक हैं.

पीके की पार्टी में रितेश पांडे

भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं. रितेश ने लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद भभुआ में अपना कार्यालय खोला था और खुद को गायक नहीं, बेटा बताते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. रितेश ने शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने को अपना लक्ष्य बताया था.

राधेश्याम रसिया भी तैयारी में

भोजपुरी के चर्चित गायक राधेश्याम रसिया भी बिहार चुनाव की तैयारी में हैं. 1990 के दशक के सुपरस्टार गायक राधेश्याम रसिया पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी चंपारण सीट से मैदान में उतरने की तैयारी में थे. हालांकि, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था. वह यह ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे. राधेश्याम रसिया किस पार्टी से, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

चर्चा में खेसारी का भी नाम

बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे भोजपुरी गायकी की दुनिया के सितारों की लिस्ट में खेसारी लाल यादव का भी नाम है. खेसारी लाल यादव की ओर से सियासत में आने या चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान नहीं आया है. खेसारी यादव ने पिछले साल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा था कि खेसारी 2027 के यूपी चुनाव में सपा की मदद करेंगे. अखिलेश के बयान को इस बात का संकेत माना गया कि खेसारी उनकी मदद से बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं.

