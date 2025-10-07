scorecardresearch
 

Feedback

पवन सिंह के बाद मैथिली ठाकुर... बिहार की सियासी लड़ाई में कौन-कौन से सितारे उतरने की तैयारी में हैं

लोकगायिका मैथिली ठाकुर के बिहार चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा है. इससे पहले पवन सिंह की भी बीजेपी में वापसी हुई थी. बिहार की सियासी लड़ाई में यह दो नाम ही नहीं, भोजपुरी के कई और सितारे भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं.

Advertisement
X
मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव (Photo: X/Vinod Tawde)
मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव (Photo: X/Vinod Tawde)

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. 6 और 11 अक्टूबर को बिहार की नई सरकार, विधानसभा में अपनी आवाज उठाने के लिए प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे. चुनावी तारीख का ऐलान होते ही सियासी दल, खासकर बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सबसे बड़ी घटक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपना किला दुरुस्त करने में जुटी है. हाल ही में भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई थी. अब लोकगायिका मैथिली ठाकुर के भी कमल निशान पर चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा है.

मैथिली ठाकुर की बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ मुलाकात भी हो चुकी है. आजतक से बात करते हुए मैथिली ने कहा भी, कि बीजेपी नेताओं के साथ आधे घंटे तक बात हुई. बातचीत सकारात्मक रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम एनडीए के समर्थन में हैं और हमेशा से बीजेपी मेरी प्राथमिकता रही है. मैथिली ने कहा कि दिल्ली में काम के लिए रहती हूं. मेरी आत्मा बिहार से जुड़ी है. बिहार रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूं, विकास में योगदान देना चाहती हूं.

पहले पवन सिंह और अब मैथिली ठाकुर, बिहार में बीजेपी की स्टार पॉलिटिक्स चर्चा में आ गई है. बिहार की चुनावी फाइट में बीजेपी का फोकस इस बार लोकल सितारों पर है, जिनका प्रभाव बड़े क्षेत्र में हो. मैथिली ठाकुर मिथिलांचल से आती हैं, लेकिन पूरे बिहार में लोकप्रिय हैं. वह ब्राह्मण हैं, लेकिन जातीय समीकरणों से परे महिला मतदाताओं को साधने में बीजेपी और एनडीए के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं. भोजपुरी गायक और गीतकार विनय बिहारी पहले से ही बीजेपी में हैं. वह तीन बार के विधायक हैं.

सम्बंधित ख़बरें

maithili thakur narendra modi bjp leaders
मैथिली ठाकुर, मिथिला और महिला वोटर... बीजेपी ने पवन सिंह का डैमेज कंट्रोल खूब किया 
Maithili Thakur (Photo: Instagram @maithilithakur)
टिकट पर बात कब शुरू हुई... नीतीश-चिराग पर क्या सोचती हैं? मैथिली ने दिए सवालों के जवाब 
मैथिली ठाकुर (Photo: Instagram @maithilithakur)
कौन हैं मैथिली ठाकुर, रियलिटी शो जीतने से चूकीं, लेकिन बनीं सिंगिंग सेंसेशन 
Maithili Thakurs political journey with the NDA!
क‍िस पार्टी से लड़ना चाहती हैं चुनाव? मैथिली ठाकुर ने कर द‍िया साफ, देखें  
Will Maithili Thakur run for election? Speculations arise after meeting with BJP leaders.
व‍िनोद तावड़े से मुलाकात में क्या हुई बात, मैथिली ठाकुर ने खुद बताया 
Advertisement

पीके की पार्टी में रितेश पांडे

भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल हो चुके हैं. रितेश ने लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद भभुआ में अपना कार्यालय खोला था और खुद को गायक नहीं, बेटा बताते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. रितेश ने शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने को अपना लक्ष्य बताया था.

यह भी पढ़ें: NDA में सीट शेयरिंग पर खींचतान, चिराग की पार्टी ने कहा- PK की जन सुराज से गठबंधन के दरवाजे खुले

राधेश्याम रसिया भी तैयारी में

भोजपुरी के चर्चित गायक राधेश्याम रसिया भी बिहार चुनाव की तैयारी में हैं. 1990 के दशक के सुपरस्टार गायक राधेश्याम रसिया पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी पश्चिमी चंपारण सीट से मैदान में उतरने की तैयारी में थे. हालांकि, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था. वह यह ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे. राधेश्याम रसिया किस पार्टी से, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

यह भी पढ़ें: '25 से 30 नरेंद्र और नीतीश' vs 'छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह'! बिहार में शुरू हो गई नारों की फाइट

चर्चा में खेसारी का भी नाम

Advertisement

बिहार चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे भोजपुरी गायकी की दुनिया के सितारों की लिस्ट में खेसारी लाल यादव का भी नाम है. खेसारी लाल यादव की ओर से सियासत में आने या चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान नहीं आया है. खेसारी यादव ने पिछले साल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा था कि खेसारी 2027 के यूपी चुनाव में सपा की मदद करेंगे. अखिलेश के बयान को इस बात का संकेत माना गया कि खेसारी उनकी मदद से बिहार चुनाव में आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement