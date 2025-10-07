scorecardresearch
 

'25 से 30 नरेंद्र और नीतीश' vs 'छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह'! बिहार में शुरू हो गई नारों की फाइट

बिहार चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद अब नारों की फाइट शुरू हो गई है. सत्ताधारी एनडीए की ओर से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक नारा दिया था. अब लालू यादव ने भी नया नारा दे दिया है.

एनडीए के नारे के जवाब में लालू यादव ने दिया नया नारा (Photo: ITG)
चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार विधानसभा के चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे. 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. चुनाव की तारीखें आते ही बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी महागठबंधन के बीच नारों की फाइट भी शुरू हो गई है.

चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के तुरंत बाद बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने एक नारा दिया. यह नारा था- 25 से 30, हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले बिहार कैबिनेट में बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के इस नारे के जवाब में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव मैदान में उतर आए.

आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया- छह और ग्यारह, NDA नौ दो ग्यारह. गौरतलब है कि विजय कुमार सिन्हा और लालू यादव की नारों वाली फाइट से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जनता दल (यूनाइटेड) ने नारा दिया था- पच्चीस से तीस, फिर से नीतीश. जेडीयू के इस नारे के पीछे रणनीति यह संदेश देने की थी कि चुनाव बाद सीएम नीतीश कुमार ही होंगे.

छठ पूजा के बाद चुनाव

चुनाव आयोग की टीम के साथ बैठक में जेडीयू और आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीखें छठ पूजा के बाद रखने का आग्रह किया था. सूर्योपासना का पर्व छठ 25 से 28 अक्टूबर तक है. चुनाव आयोग ने छठ पूजा के बाद ही चुनाव की तारीखें तय की हैं. पहले चरण में बिहार के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. शेष सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

