5 साल में कितना बदल गया तेजस्वी का घोषणा पत्र? महागठबंधन में कांग्रेस के एजेंडे को कितनी जगह

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी प्रण नाम से साझा घोषणा पत्र जारी किया है. इस बार का चुनावी घोषणा पत्र 2020 के घोषणा पत्र से कितना अलग है और कांग्रेस के एजेंडे को इसमें कितनी जगह मिली है?

रोजगार से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, महागठबंधन के घोषणा पत्र में वादों की बहार (Photo: PTI)

बिहार चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है. 'संपूर्ण बिहार, संपूर्ण परिवर्तन' नारे के साथ जारी महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में महिलाओं से लेकर रोजगार और युवाओं तक, किसानों से लेकर स्वास्थ्य तक... लोकलुभावन वादों की भरमार है.

नए चुनाव में नए नारे के साथ आए नए घोषणा पत्र में नए कलेवर में पुराने फोकस्ड एरिया पर फोकस बरकरार है, तो साथ ही आधार के विस्तार के लिए नए वादों का कॉकटेल भी है. बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र के मुकाबले 2025 चुनाव के लिए आया तेजस्वी पत्र कितना अलग है?

पिछले चुनाव के घोषणा पत्र के मुकाबले देखें, तो इस बार का तेजस्वी प्रण बहुत अलग है. सबसे पहला बदलाव नाम का ही हुआ है.

रोजगार से लेकर महिला सशक्तिकरण तक वादों की झड़ी लगा दी गई (Photo: PTI)
ताड़ी से हटेगा बैन, शराबबंदी कानून की समीक्षा... बिहार चुनाव में महागठबंधन का घोषणा पत्र 

बदला नामः पिछले चुनाव में महागठबंधन ने अपने साझा घोषणा पत्र को नाम दिया था- 'प्रण हमारा, संकल्प बदलाव का'. इस बार नाम दिया गया है- तेजस्वी पत्र.

नया नाराः इस बार के घोषणा पत्र का नारा है- संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए. पिछले चुनाव का नारा था- न्याय और बदलाव. नाम और नारे तो बदले हैं, लेकिन रोजगार और युवाओं पर फोकस बरकरार रहा.

नौकरीः साल 2020 में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था. इस बार के तेजस्वी प्रण में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है. महागठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 20 दिन के भीतर इसके लिए कानून बनाया जाएगा और 20 महीने के भीतर नौकरी देना शुरू कर दिया जाएगा.

सीएम दीदी को राज्य कर्मचारी का दर्जाः कम्युनिटी मोबिलाइजर्स (सीएम) दीदी को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन 30 हजार प्रति माह करने का भी वादा किया है. जीविका कैडर की दीदियों को दो हजार प्रति माह भत्ता देने का वादा भी किया गया है.

8 से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेटः तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन ने पिछले चुनाव में शिक्षा का बजट बढ़ाकर 12 फीसदी तक करने का वादा किया था. इस बार कक्षा आठ से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को टैबलेट देने, 70 किलोमीटर के दायरे में विश्वविद्यालय खोलने का वादा महागठबंधन ने किया है.

किसानों के लिए क्याः साल 2020 के बिहार चुनाव में कृषि ऋण माफी के साथ ही नए कृषि कानून खत्म करने का वादा किया था. इस बार महागठबंधन ने फसल बीमा योजना के साथ किसान बीमा योजना लागू करने का वादा किया है. वादा मखाना प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का भी किया गया है.

यह भी पढ़ें: महागठबंधन का घोषणा पत्र साझा लेकिन चुनावी जोखिम RJD के सिर–माथे, आखिर क्या है 'तेजस्वी प्रण' के मायने?

महिला फोकसः महागठबंधन का इस बार का घोषणा पत्र महिला फोकस्ड भी है. तेजस्वी प्रण में महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपये देने के साथ यह भी वादा किया गया है कि सत्ता में आए तो महिलाओं को मातृत्व और पीरियड अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा.

ताड़ी और शराबः महागठबंधन ने इस बार ताड़ी से प्रतिबंध हटाने और शराबबंदी कानून की समीक्षा का वादा भी किया है. फोकस आईटी पर भी है. तेजस्वी पत्र में सत्ता में आने पर आईटी पार्क बनाने का वादा किया गया है.

कांग्रेस के एजेंडे को कितनी जगह?

महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर कांग्रेस के एजेंडे की छाप भी स्पष्ट नजर आ रही है. युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरने पर परीक्षा शुल्क माफ करने का वादा कांग्रेस अन्य राज्यों में करती आई है. महागठबंधन के घोषणा पत्र में यह वादा है ही, परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मुफ्त यात्रआ सुविधा देने की भी बात है.

महिलाओं के लिएः तेजस्वी प्रण में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा सुनिश्चित करने का वादा किया गया है. इसके लिए दो हजार इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का वादा तेजस्वी ने किया है.

यह भी पढ़ें: ताड़ी से हटेगा बैन, शराबबंदी कानून की समीक्षा का वादा... बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र

गैस सिलेंडरः गरीब परिवारों को पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है. यह भी कांग्रेस का कई राज्यों में सफलतापूर्वक आजमाया दांव है. कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, विधानसभा चुनाव में यह वादा किया था जो सफल भी साबित हुआ था.

स्वास्थ्य बीमाः कांग्रेस कई राज्यों के चुनाव में 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करने का वादा करती रही है. बिहार चुनाव में महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र में भी यह वादा किया गया है. तेजस्वी प्रण में यह वादा किया गया है कि सत्ता में आए, तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा.

