Bypoll Results Live: बिहार ही नहीं इन 7 राज्यों में भी आ रहे नतीजे, पढ़ें उपचुनाव पर हर बड़ा अपडेट

बिहार चुनाव के साथ ही छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की आठ सीटों के लिए मतदान हुआ था. इन सीटों के नतीजे भी आज आएंगे. वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू होनी है.

Bypoll Results 2025 live updates
Bypoll Results 2025 live updates

बिहार चुनाव के साथ ही छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आठ विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए हैं. एक केंद्र शासित प्रदेश समेत कुल सात राज्यों की आठ विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज आएंगे. जिन राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उनमें बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना और मिजोरम की एक-एक विधानसभा सीटें हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की दो विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है. इन सभी सीटों के चुनाव नतीजे थोड़ी देर में आएंगे.

घाटशिला (झारखंड)

झारखंड विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 74.63 फीसदी मतदान हुआ था. इस सीट से झारखंड चुनाव में रामदास सोरेन विजयी रहे थे. झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे. रामदास सोरेन के निधन के कारण घाटशिला विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी. 

तरनतारन (पंजाब)

पंजाब चुनाव में तरनतारन सीट से आम आदमी पार्टी के कश्मीर सिंह सोहल विधायक निर्वाचित हुए थे. कश्मीर सिंह सहेल के निधन से यह सीट रिक्त हो गई थी. इस सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव हुए थे. तरनतारन उपचुनाव में 60.95 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. इस सीट के नतीजे भी आज आएंगे.

अंता (राजस्थान)

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कंवरलाल मीणा जीते थे. कंवरलाल मीणा को उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पर पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी ठहरा दिया गया था. इस मामले में मीणा को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी. इस सीट पर उपचुनाव में 80.32 प्रतिशत वोटिंग हुई.

नुआपाड़ा (ओडिशा)

ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट से बीजू जनता दल (बीजेडी) के राजेंद्र ढोलकिया विधायक निर्वाचित हुए थे. पूर्व मंत्री ढोलकिया के निधन के कारण रिक्त हुई नुआपाड़ा सीट पर 79.41 फीसदी वोटिंग हुई है.

जुबली हिल्स (तेलंगाना) 

तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट से चुनाव में मगंती गोपीनाथ का निधन हो गया था. विधायक के निधन के कारण रिक्त हुई हैदराबाद की इस सीट पर उपचुनाव में 48.47 प्रतिशत वोटिंग हुई थी. यह सीट इसलिए भी चर्चा में रही, क्योंकि उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस का वोट मांगते नजर आए थे.

डम्पा (मिजोरम)

मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट 21 जुलाई को एमएनएफ विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के निधन के बाद रिक्त हो गई थी.डम्पा में 82.34 प्रतिशत वोटिंग हुई.

बड़गाम (जम्मू कश्मीर)

जम्मू-कश्मीर चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने दो सीटों से किस्मत आजमाई थी और वह दोनों सीटों से निर्वाचित हुए थे. उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम सीट छोड़ दी थी. बड़गाम विधानसभा सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के छोड़ने की वजह से बड़गाम में 50.02 फीसदी वोटिंग हुई.

नगरोटा (जम्मू कश्मीर)

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट से बीजेपी को जीत मिली थी. विधायक के निधन के कारण यह सीट रिक्त हो गई थी. इस सीट के लिए भी 11 नवंबर को वोट डाले गए थे. नगरोटा में 75.08 प्रतिशत वोटिंग हुई. इस सीट पर उपचुनाव के नतीजे भी आज आ रहे हैं.

