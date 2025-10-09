scorecardresearch
 

भोजपुरी सिंगर, पूर्व IPS, डॉक्टर, ट्रांसजेंडर... PK की जन सुराज से कौन-कौन उम्मीदवार

जनसुराज द्वारा जारी लिस्ट में 51 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं. 17 उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से हैं. 9 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदायों से हैं. प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने उम्मीदवारों का चयन बिना किसी जाति, धर्म, पैसे या परिवार के दबाव के किया है.

PK ने उन उम्मीदवारों से अपील भी की जिन्हें टिकट नहीं मिला कि वे नाराज न हों. (File Photo- PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी ने गुरुवार को अपने पहले 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में विभिन्न पेशों, समाजिक पृष्ठभूमियों और समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल कर पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया कि वह सभी वर्गों और समुदायों के लोगों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर देना चाहती है. 

हालांकि, पार्टी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि इसके संस्थापक प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव में हिस्सा लेंगे या नहीं.

जनसुराज द्वारा जारी लिस्ट में 51 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग (OBC) से हैं. 17 उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से हैं. 9 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदायों से हैं. शेष उम्मीदवार सामान्य वर्ग के हैं. पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि उम्मीदवार साफ-सुथरी छवि के हों. 

हर वर्ग को ध्यान में रखकर लिस्ट तैयार की: PK

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

जनसुराज पार्टी के संस्थापक और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उम्मीदवारों की लिस्ट पर कहा कि यह बिहार में बदलाव की दिशा में एक निर्णायक कदम है. यह प्रक्रिया समाज के हर वर्ग की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. हमने उम्मीदवारों का चयन बिना किसी जाति, धर्म, पैसे या परिवार के दबाव के किया है. लिस्ट में अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है. 

उन्होंने कहा कि इनमें ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति में आम तौर पर चुनाव लड़ना नहीं देखा जाता. इस सूची में उन लोगों को प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने पिछले ढाई वर्षों में जनसुराज की गतिविधियों में अधिक मेहनत और योगदान किया है. कुछ लोग यह सवाल उठा सकते हैं कि टिकट उनके परिवार या पद के कारण मिला है, लेकिन हमारी प्राथमिकता उनके योगदान और कार्यक्षमता रही है.

किशोर ने उन उम्मीदवारों से अपील भी की जिन्हें टिकट नहीं मिला कि वे नाराज न हों. उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी का बोलबाला, पैसा या बाहुबल नहीं है और भविष्य में भी सभी योग्य लोगों को अवसर देने की प्रतिबद्धता रहेगी.

प्रमुख उम्मीदवार और पेशेवर पृष्ठभूमि

-रितेश रंजन पांडेय: लोकप्रिय भोजपुरी गायक रितेश रंजन कारगहर से चुनाव लड़ेंगे.

-आरके मिश्रा: पूर्व आईपीएस अधिकारी और लंबे समय तक दरभंगा में तैनात रहे आरके मिश्रा दरभंगा से ही चुनाव लड़ेंगे.

-प्रीति किन्नर: (ट्रांसजेंडर) समुदाय से आने वाली प्रीति भोरे सीट (गोपालगंज) से चुनाव लड़ रही हैं.

-डॉ अमित कुमार दास: पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पूर्व छात्रा और ग्रामीण स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कार्यरत रहे अमित कुमार मुजफ्फरपुर से मैदान में हैं.

-केसी सिन्हा: प्रसिद्ध गणितज्ञ और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति हैं. बिहार और अन्य राज्यों में उनके द्वारा लिखी गई किताबें दशकों तक पढ़ाई गई हैं. वह कुम्हरार से चुनाव लड़ेंगे.

-वाई वी गिरी: वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो कि पटना हाईकोर्ट में पूर्व अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं. मांझी से वह चुनाव लड़ेंगे.

यहां देखें उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट-

प्रशांत किशोर की चुनाव में भागीदारी पर सस्पेंस

लिस्ट में प्रशांत किशोर का नाम नहीं है, जिससे यह सवाल बना हुआ है कि वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे या नहीं. पार्टी ने संकेत दिया है कि किशोर राघोपुर या कारगहर से चुनावी अभियान शुरू करेंगे. 

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किशोर 11 अक्टूबर को राघोपुर से पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू करेंगे. राघोपुर RJD नेता तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है. उन्होंने कहा, “यदि आप आगामी सूची में किशोर जी का नाम देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वे चुनाव लड़ेंगे.”

