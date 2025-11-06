विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, RJD के साथ एसपी पर भी भड़के, बोले- कायर और कमजोर

बिहार चुनाव के पहले चरण में लखीसराय से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई है. नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने काफिले पर पथराव और गोबर फेंके जाने का आरोप लगाया है.

उन्होंने दावा किया कि यह हमला राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के दौरान किया. विजय सिन्हा ने घटना के लिए आरजेडी पर हमला बोला और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक को भी निशाने पर रखा. विजय सिन्हा ने लखीसराय के एसपी को आड़ेहाथों लेते हुए कहा कि यहां का एसपी एकदम कायर और कमजोर है.

मामला लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास की है. डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर चल रहे मतदान का जायजा लेने निकले थे. इसी दौरान बूथ नंबर 404 और 405 के करीब आक्रोशित लोगों ने उनका काफिला रोक दिया.

आरोप है कि उनके काफिले की गाड़ियों पर गोबर और पत्थर भी फेंके गए. इस दौरान मौके पर अफरातफरी मच गई. विजय कुमार सिन्हा के सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह हालात को काबू किया. इस घटना को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बूथ कैप्चर करने की कोशिश हुई है.

उन्होंने दावा किया कि मेरे काफिले पर हमला हुआ, गोबर फेंका गया. यह आरजेडी की मानसिकता दिखाता है. समाज के कमजोर वर्ग को वोट देने से रोका जा रहा है. विजय सिन्हा ने स्थानीय प्रशासन पर भी समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि यहां का एसपी एकदम कायर और कमजोर है.

विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि यहां तत्काल केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है. अगर हालात नहीं सुधरे तो हम इसी गांव में अनशन करेंगे. उन्होंने घटना की शिकायत डीजीपी और चुनाव आयोग से भी करने की बात कही है. मामले की जानकारी लखीसराय के एसपी अजय कुमार समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

पुलिस अधिकारियों का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है. दोषियों की पहचान की जा रही है. एसपी अजय कुमार ने आजतक से बात करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है.

