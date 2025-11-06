scorecardresearch
 

Feedback

'देख लेंगे...', बिहार के मनेर में पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी से भिड़े RJD विधायक भाई वीरेंद्र, पक्षपात का लगाया आरोप

मनेर में मतदान के दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सुरक्षाकर्मी से ही भिड़ गए. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मियों पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए कहा है कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे.

Advertisement
X
भाई वीरेंद्र ने कहा- चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत (Photo: Screengrab)
भाई वीरेंद्र ने कहा- चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत (Photo: Screengrab)

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है. वोटिंग के दौरान मनेर में पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया. मनेर विधानसभा सीट से विपक्षी महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मियों को देख लेने की धमकी भी दी.

मामला मनेर विधानसभा सीट के बूथ नंबर 79, महीनावा का है. जानकारी के मुताबिक महीनावा बूथ पर भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे थे. इसी दौरान यह विवाद हुआ. दरअसल, सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी वोट देने जा रहे मतदाताओं की मतदाता पर्ची जांच रहा था. सुरक्षाकर्मियों ने भाई वीरेंद्र से भी मतदाता पर्ची दिखाने के लिए कहा.

इस पर भाई वीरेंद्र भड़क गए. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मी से कहा कि आपको पर्ची चेक करने का अधिकार नहीं है. आपका काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मियों पर अपने समर्थकों को जानबूझकर रोके रखने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले की शिकायत हम चुनाव आयोग से करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Amit shah bihar election nda win 160 seats
'राहुल बाबा, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हों कर लो... ', अमित शाह ने दी खुली चुनौती 
Pawan On Jyoti
Pawan Singh की पत्नी Jyoti अफेयर के आरोपों पर भड़कीं! 
Tej Pratap Yadav: After the elections, we will give Tejashwi a rattle.
'दोनों बेटों को मेरा....', तेजस्वी-तेजप्रताप पर क्या बोलीं मां राबड़ी 
Priyanka Gandhi
'देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं...', बिहार की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा 
Its a matter of party, a matter of strength: Tej Pratap Yadav.
'कड़ी लड़ाई लड़ने की तो हमको आदत है', वोट‍िंग डे पर बोले तेज प्रताप  

यह भी पढ़ें: 'यह पाकिस्तान नहीं है...', बिहार में बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग पर बोले गिरिराज सिंह

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

उन्होंने संबंधित सुरक्षाकर्मी के खिलाफ केस करने की भी बात कही. भाई वीरेंद्र ने इसे लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बूथ पर चार मतदान केंद्र हैं. इसके बावजूद सिर्फ दो ही लाइनें लगाई गईं. इससे लोगों को परेशानी हो रही है. आरजेडी के मनेर विधायक ने सुरक्षाकर्मी के साथ हुए विवाद को लेकर कहा कि जमादार तिवारी नाम का जो व्यक्ति है, उसे सिर्फ सुरक्षा का काम मिला है. पर्ची चेक करने का काम नहीं मिला है.

यह भी पढ़ें: बिना गॉडफादर बिहार चुनाव में गर्दा उड़ा रही हैं ये 5 महिलाएं, क्‍या विधायक बनेंगी?

उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा, चुनाव आयोग तक जाऊंगा. इस पूरे विवाद को लेकर चुनाव अधिकारियों और पुलिस का कहना है कि जांच कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी. अधिकारियों ने दावा किया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. कहीं से भी गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement