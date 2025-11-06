'देख लेंगे...', बिहार के मनेर में पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी से भिड़े RJD विधायक भाई वीरेंद्र, पक्षपात का लगाया आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है. वोटिंग के दौरान मनेर में पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया. मनेर विधानसभा सीट से विपक्षी महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र पक्षपात का आरोप लगाते हुए सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मियों को देख लेने की धमकी भी दी.

मामला मनेर विधानसभा सीट के बूथ नंबर 79, महीनावा का है. जानकारी के मुताबिक महीनावा बूथ पर भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे थे. इसी दौरान यह विवाद हुआ. दरअसल, सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी वोट देने जा रहे मतदाताओं की मतदाता पर्ची जांच रहा था. सुरक्षाकर्मियों ने भाई वीरेंद्र से भी मतदाता पर्ची दिखाने के लिए कहा.

इस पर भाई वीरेंद्र भड़क गए. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मी से कहा कि आपको पर्ची चेक करने का अधिकार नहीं है. आपका काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है. भाई वीरेंद्र ने सुरक्षाकर्मियों पर अपने समर्थकों को जानबूझकर रोके रखने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले की शिकायत हम चुनाव आयोग से करेंगे.

उन्होंने संबंधित सुरक्षाकर्मी के खिलाफ केस करने की भी बात कही. भाई वीरेंद्र ने इसे लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बूथ पर चार मतदान केंद्र हैं. इसके बावजूद सिर्फ दो ही लाइनें लगाई गईं. इससे लोगों को परेशानी हो रही है. आरजेडी के मनेर विधायक ने सुरक्षाकर्मी के साथ हुए विवाद को लेकर कहा कि जमादार तिवारी नाम का जो व्यक्ति है, उसे सिर्फ सुरक्षा का काम मिला है. पर्ची चेक करने का काम नहीं मिला है.

उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराऊंगा, चुनाव आयोग तक जाऊंगा. इस पूरे विवाद को लेकर चुनाव अधिकारियों और पुलिस का कहना है कि जांच कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी. अधिकारियों ने दावा किया कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है. कहीं से भी गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली है.

