scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली में BJP कोर कमेटी की बैठक शुरू, अमित शाह भी मौजूद, बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो गई. गृहमंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. बैठक में बिहार के लिए एनडीए उम्मीदवारों की सीट शेयरिंग और रणनीति पर चर्चा हो रही है. पार्टी नेताओं ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और किसी में नाराजगी नहीं है.

Advertisement
X
बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की भी मीटिंग होनी है. (Photo-PTI)
बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की भी मीटिंग होनी है. (Photo-PTI)

दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही है. इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं. इनके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं. बिहार के लिए जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में पहुंचे हैं. 

मसलन, बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, विनोद तावडे, दिलीप जायसवाल, राधा मोहन सिंह और सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की सीट शेयरिंग और आगामी चुनावी रणनीति है. बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा ने कहा, "बिहार के सभी एनडीए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी. संभव है कि ये नाम कल या परसों घोषित किए जा सकें."

यह भी पढ़ें: 'जो सीटें मिलेंगी, उसी पर लड़ेंगे...', बिहार चुनाव में NDA में सीट शेयरिंग से पहले आया जीतन राम मांझी का बयान

सम्बंधित ख़बरें

The seat sharing formula in NDA for Bihar elections has almost been finalised
NDA में सीट शेयरिंग लगभग तय... आज दिल्ली में जुटेंगे सभी सहयोगी दल 
बिहार में सीट शेयरिंग पर मंथन, कब दूर होगी टेंशन? देखें शंखनाद 
Chirag Paswan
कौन देगा सीटों की कुर्बानी? चिराग-मांझी, सहनी पर गठबंधनों में पशोपेश 
Chirag Paswan, Nitish Kumar
नीतीश से चिराग की पार्टी तक पटना में आज बैठकों का दौर, NDA में सुलझेगा सीटों का पेच? 
mahagathbandhan
महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर खींचतान, मुकेश सहनी 25 तो लेफ्ट ने भी रखी 30 सीटों की डिमांड 

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, 'यह सब केवल कल्पना हो सकती है. क्या उनके पास 2-3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है? यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है."

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

एनडीए में नाराजगी को लेकर क्या बोले बजेपी सांसद?

बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की बातचीत अच्छी तरह से चल रही है. उन्होंने कहा, "एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और कहीं भी कोई समस्या नहीं है." कुछ अटकलों के बीच कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि "कोई भी नाराज नहीं है. एनडीए एकजुट है. हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार 225 सीटें पार करेंगे."

यह भी पढ़ें: किसकी बनेगी सरकार, CM के लिए पहली पसंद कौन? सर्वे में देखें बिहार की जनता का मिजाज

एनडीए जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकता है

बैठक के दौरान एनडीए की रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और चुनाव प्रचार की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है. पार्टी नेताओं का दावा है कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन में कोई भी विवाद नहीं है और सभी घटक दल सहयोगी हैं. बैठक के बाद ही बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ताकत और चुनावी समीकरण को स्पष्ट करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement