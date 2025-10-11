दिल्ली में BJP कोर कमेटी की बैठक शुरू, अमित शाह भी मौजूद, बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा

दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर चल रही है. इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं. इनके अलावा बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं. बिहार के लिए जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में पहुंचे हैं.

मसलन, बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, विनोद तावडे, दिलीप जायसवाल, राधा मोहन सिंह और सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की सीट शेयरिंग और आगामी चुनावी रणनीति है. बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा ने कहा, "बिहार के सभी एनडीए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी. संभव है कि ये नाम कल या परसों घोषित किए जा सकें."

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, 'यह सब केवल कल्पना हो सकती है. क्या उनके पास 2-3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की क्षमता है? यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है."

एनडीए में नाराजगी को लेकर क्या बोले बजेपी सांसद?

बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की बातचीत अच्छी तरह से चल रही है. उन्होंने कहा, "एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और कहीं भी कोई समस्या नहीं है." कुछ अटकलों के बीच कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि "कोई भी नाराज नहीं है. एनडीए एकजुट है. हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस बार 225 सीटें पार करेंगे."

एनडीए जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकता है

बैठक के दौरान एनडीए की रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और चुनाव प्रचार की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है. पार्टी नेताओं का दावा है कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन में कोई भी विवाद नहीं है और सभी घटक दल सहयोगी हैं. बैठक के बाद ही बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की ताकत और चुनावी समीकरण को स्पष्ट करेगी.

