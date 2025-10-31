scorecardresearch
 

बिहार चुनाव में अब 'छठ पर्व और PM का अपमान' नया मुद्दा, मैदान में उतरे राहुल, सामने बीजेपी के धुरंधर नेता

बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है. पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर छठ पूजा और प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला, जबकि राहुल गांधी ने भी लगातार रैलियों में पलटवार किया और पीएम मोदी को ट्रंप के बयान पर जवाब देने की चुनौती दी.

बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर संस्कृति, संविधान और देशहित को लेकर तीखे आरोप लगाए. (Photo: PTI)
चुनावी माहौल में डूबे बिहार में गुरुवार को राजनीति का तापमान चरम पर पहुंच गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ मिलकर विपक्षी INDIA ब्लॉक पर जोरदार हमला बोला. दूसरी ओर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार दूसरे दिन बिहार में रैलियां करने पहुंचे और जवाबी हमला किया.

पीएम मोदी का राहुल पर हमला

प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर और सारण की रैलियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि राहुल ने छठ पूजा और ‘छठी मैया’ का अपमान किया है. वहीं राहुल ने बुधवार को दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की यमुना नदी में डुबकी लगाने की योजना को 'ड्रामा' बताया और तंज कसते हुए कहा कि 'वह वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं'.

मोदी ने RJD-कांग्रेस गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे 'घुसपैठियों' को बचा रहे हैं. उन्होंने दोनों दलों की तुलना 'तेल और पानी' से की और कहा कि कांग्रेस RJD को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है.

अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी साधा निशाना

अमित शाह ने चार रैलियों में राहुल पर हमला किया और कहा कि वे भारतीय संस्कृति को नहीं समझते क्योंकि उनका 'ननिहाल इटली में है.' नड्डा ने भी कहा कि राहुल ने त्योहार और प्रधानमंत्री का अपमान करके 'अपनी परवरिश और संस्कार दिखा दिए'.

नड्डा ने यह भी कहा कि संविधान बचाने का दावा करने वाला विपक्ष वक्फ कानून में किए संशोधनों को रद्द करने की धमकी दे रहा है. INDIA गठबंधन ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि बिहार में यह संशोधित कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा.

राहुल गांधी का पलटवार

राहुल गांधी ने नालंदा और शेखपुरा में रैलियां कीं और पीएम मोदी को चुनौती दी कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का खंडन करें जिसमें दावा किया गया कि कुछ महीने पहले भारत-पाकिस्तान तनाव अमेरिका के दबाव से खत्म हुआ. राहुल ने फिर दोहराया कि पीएम मोदी उद्योगपतियों के हित में काम करते हैं और बिहार सरकार 'दिल्ली-नागपुर से रिमोट कंट्रोल' पर चल रही है.

मोकामा में हिंसा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय, मुंगेर और शेखपुरा में प्रचार में रहे. वहीं तेजस्वी यादव ने दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रैलियां कीं. AAP सांसद संजय सिंह ने बेगूसराय में रोड शो किया और बीजेपी को 'भारतीय झूठा पार्टी' कहा. तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूर्णिया में तीसरे दिन भी प्रचार में लगे रहे. मोकामा में चुनावी हिंसा की पहली बड़ी घटना हुई, जहां जन सुराज पार्टी उम्मीदवार के रिश्तेदार दुलार चंद यादव की प्रतिद्वंद्वियों के साथ झड़प में मौत हो गई.



