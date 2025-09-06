scorecardresearch
 

Feedback

'हम 2020 से जानते हैं उनका चाल और चरित्र', जीतन राम मांझी ने चिराग पर बोला हमला

जीतन राम मांझी ने बताया कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी. उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई झमेला नहीं है, जो आदेश हेडक्वार्टर से मिलेगा वही मान्य होगा.

Advertisement
X
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी (L) और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान. (File Photo: PTI)
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी (L) और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान. (File Photo: PTI)

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJPR) के अध्यक्ष चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला है. 

एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चाओं के बीच जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर कहा, 'उनका चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा. लेकिन आज बिहार और भारत को मजबूत करने के लिए सबको मिलकर एनडीए को मजबूत करना चाहिए.' बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए कम से कम 43 सीटों की मांग की थी.

यह भी पढ़ें: बिहार: हाथ जोड़ता रहा जवान फिर भी लोगों ने नहीं बख्शा, जमुई में छापा मारने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला

सम्बंधित ख़बरें

RLM प्रमुख ने बिहार की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर चेतावनी और उम्मीद जताई (Photo: PTI)
'बस सेल्फ गोल्स न हों और...', बिहार चुनाव के लिए उपेन्द्र कुशवाहा ने दिया NDA को जीत का मंत्र 
GST on Bidi
तंबाकू-सिगरेट पर 40%... तो बीड़ी पर GST 18 फीसदी क्‍यों? समझ लीजिए ये माजरा 
Bihar Election
बिहार में गुजराती Vs बिहारी की लड़ाई अब 'बीड़ी' पर आई 
Tejashwi Yadav
'यह गलत, इसका समर्थन नहीं करते', केरल कांग्रेस के बीड़ी वाले पोस्ट पर बोले तेजस्वी 
Say Allah: A verbal battle among leaders, a youth asked - Is this what politics is?
बिहार में फैक्ट्री के सवाल पर जुबानी जंग! देखें हल्ला बोल 

जीतन राम मांझी ने बताया कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी. उन्होंने कहा, 'एनडीए में कोई झमेला नहीं है, जो आदेश हेडक्वार्टर से मिलेगा वही मान्य होगा.' दिल्ली में कुछ दिन पहले मांझी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी बिहार के 'सभी सीटों पर चुनाव' लड़ेगी.

Advertisement

इस बारे में पूछे जाने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख ने अपने बयान पर सफाई दी. जीतन राम मांझी ने कहा, 'कभी-कभी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए ऐसा कहा जाता है. हम लोग गठबंधन में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं. पिछली बार भी आपने देखा होगा, हम कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़े हों, लेकिन 62 से ज्यादा सीटों पर प्रचार के लिए गए थे. गठबंधन में होते हैं तो सभी सीटों पर सभी दल चुनाव लड़ते हैं.'

यह भी पढ़ें: बिहार: अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आदिवासियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा... 4 पुलिस वाले घायल

जीएसटी रिफॉर्म्स पर जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा कि इतना बड़ा तोहफा पहले किसी सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती थी. उन्होंने कहा, 'मैं 46 साल से राजनीति में हूं, इतना बड़ा तोहफा भारत के लोगों को किसी सरकार ने नहीं दिया. नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है.' (शुभम लाल के इनपुट के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement