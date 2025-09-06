'हम 2020 से जानते हैं उनका चाल और चरित्र', जीतन राम मांझी ने चिराग पर बोला हमला

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास (LJPR) के अध्यक्ष चिराग पासवान पर सीधा हमला बोला है.

एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चाओं के बीच जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर कहा, 'उनका चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा. लेकिन आज बिहार और भारत को मजबूत करने के लिए सबको मिलकर एनडीए को मजबूत करना चाहिए.' बता दें कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए कम से कम 43 सीटों की मांग की थी.

जीतन राम मांझी ने बताया कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी. उन्होंने कहा, 'एनडीए में कोई झमेला नहीं है, जो आदेश हेडक्वार्टर से मिलेगा वही मान्य होगा.' दिल्ली में कुछ दिन पहले मांझी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी बिहार के 'सभी सीटों पर चुनाव' लड़ेगी.

इस बारे में पूछे जाने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख ने अपने बयान पर सफाई दी. जीतन राम मांझी ने कहा, 'कभी-कभी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए ऐसा कहा जाता है. हम लोग गठबंधन में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं. पिछली बार भी आपने देखा होगा, हम कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़े हों, लेकिन 62 से ज्यादा सीटों पर प्रचार के लिए गए थे. गठबंधन में होते हैं तो सभी सीटों पर सभी दल चुनाव लड़ते हैं.'

जीएसटी रिफॉर्म्स पर जीतन राम मांझी ने केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा कि इतना बड़ा तोहफा पहले किसी सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती थी. उन्होंने कहा, 'मैं 46 साल से राजनीति में हूं, इतना बड़ा तोहफा भारत के लोगों को किसी सरकार ने नहीं दिया. नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ गरीबों के लिए काम करती है.' (शुभम लाल के इनपुट के साथ)

