बिहार: अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, आदिवासियों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा... 4 पुलिस वाले घायल

जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के कदुआतरी गांव में अवैध देशी शराब बनाने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी. हालांकि इस दौरान पुलिस टीम पर आदिवासियों ने हमला कर दिया. इस हमले में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस टीम पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आदिवासी समुदाय के लोग पुलिस को दौड़ा-दौड़ा कर पीट रहे हैं. पुलिस के कंधे पर राइफल है. इसके बावजूद पुलिस टीम कुछ नहीं कर पा रही है.

हालांकि, पुलिसकर्मी काफी मुश्किल से आदिवासियों के चंगुल से छूट कर भागे और अपनी जान बचाई. घायल पुलिसकर्मियों की पहचान एसआई उर्मिला कुमारी, पीएसआई शुभम झा, चौकीदार सुदामा पासवान और सिपाही चंदन कुमार के रूप में हुई है. घायल पुलिसकर्मियों का इलाज बरहट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया.

पुलिस ने बताया कि बरहट पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कदुआतरी गांव में बड़ी मात्रा में देशी शराब बनाई जाती है. इसी जानकारी पर पुलिस इलाके में लगातार अभियान चला रही थी. शुक्रवार देर शाम को भी बरहट थाना की पुलिस जब छापेमारी करने गई. तभी पूरे गांव के लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया.

जब तक पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, तब तक लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया. उत्तेजित ग्रामीणों ने पहले चौकीदार की पिटाई की. इसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों को पीट दिया.

