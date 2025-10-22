scorecardresearch
 

बिहार महागठबंधन में पहले सीटों पर लड़ाई, अब कैंपेन पर रार... मेनिफेस्टो पर भी RJD-कांग्रेस में बनी दूरी

बिहार महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच साझा चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र पर मतभेद बढ़ गए हैं. कई सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' के कारण दूरी बढ़ी है. अशोक गहलोत का पटना दौरा और तेजस्वी यादव से मुलाकात संभावित है, लेकिन मेनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंची.

महागठबंधन के बीच रार नहीं हो रही खत्म (File Photo: ITG)

बिहार के महागठबंधन में आपसी तकरार के बाद अब साझा चुनाव प्रचार अभियान पर संकट छा गया है. कई सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' होने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती नजर आ रही है. इसके चलते साझा घोषणा पत्र पर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है. 

महागठबंधन की मेनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. आरजेडी और कांग्रेस दोनों के अपने-अपने चुनावी वादे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी के साथ गतिरोध खत्म करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगाया जा सकता है. इसी क्रम में अशोक गहलोत का आज पटना दौरा होगा और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात मुमकिन है. आरजेडी से रिश्ते में खटास आने के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावारु को कांग्रेस ने पीछे हटाया है.

साझा घोषणा पत्र पर सहमति अटकी

आरजेडी और कांग्रेस के चुनावी वादे और घोषणाएं कई मायनों में एक जैसी हैं, लेकिन उनके साझा प्रारूप पर सहमति बननी बाकी है. महागठबंधन की मेनिफेस्टो ड्राफ्ट कमेटी इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई है. इसी आंतरिक संघर्ष के कारण साझा चुनाव प्रचार शुरू होने पर सवाल खड़ा हो गया है.

सम्राट चौधरी ने कसा तंज...

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संकट पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ही एकमात्र नेता हैं और अन्य पार्टियां महत्वहीन हैं. उन्होंने कहा, "कोई SIR के दौरान घूम रहा था. वह SIR नेता अब बिहार या देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. बेचारा अपने हनीमून पीरियड में है."

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

 
