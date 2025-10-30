बारिश बनी चुनाव प्रचार में बाधा, राजनाथ के बाद तेजस्वी का हेलिकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाया सभा स्थल तक

जब छपरा में रद्द हुई राजनाथ की जनसभा

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

छपरा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बुधवार को प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. यह कार्यक्रम छपरा विधानसभा क्षेत्र के फकुली गांव में भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी के समर्थन में आयोजित होना था. लेकिन कार्यक्रम से दो घंटे पहले से ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरा मैदान और हेलीपैड कीचड़ से भर गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार सीएम फेस की गुत्थी दोनों ओर सुलझी, अमित शाह को नीतीश तो राहुल को तेजस्‍वी मंजूर

मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने और उतरने की अनुमति नहीं दी गई. सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया. जिस मैदान में सभा की तैयारी की गई थी, वहां जमीन इतनी गीली हो गई कि लोगों के बैठने या खड़े होने की भी जगह नहीं बची.

बारिश के कारण जिस अस्थायी हेलीपैड पर रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां जलभराव हो गया. हालत ऐसी थी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाए गए फायर ब्रिगेड व्हीकल और एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गए. फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने काफी मुश्किलों का सामना किया और उसके बाद पानी निकालकर और धक्का लगाकर वाहनों को बाहर निकाला गया.