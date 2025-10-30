scorecardresearch
 

Feedback

बारिश बनी चुनाव प्रचार में बाधा, राजनाथ के बाद तेजस्वी का हेलिकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाया सभा स्थल तक

उत्तर बिहार में भारी बारिश के कारण आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर निर्धारित जगह पर नहीं उतर सका. उन्हें गौरा बौराम में उतरना पड़ा. खराब मौसम के चलते बिहारीगंज और आलमनगर की उनकी चुनावी सभाएं रद्द करनी पड़ीं.

Advertisement
X
तेजस्वी के चुनावी कैंपेन में बाधा बना खराब मौसम (Photo: ITG)
तेजस्वी के चुनावी कैंपेन में बाधा बना खराब मौसम (Photo: ITG)

उत्तर बिहार में हो रही तेज बारिश की वजह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाया. मौसम के खराब होने की वजह से तेजस्वी यादव को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. तेजस्वी यादव को आज बिहारीगंज और आलमनगर में चुनावी सभाएं करनी थीं, लेकिन बारिश की वजह से वे वहां नहीं जा पाए. उन्हें तीसरे स्थान गौरा बौराम पर उतरना पड़ा है, जहां भी तेज बारिश हो रही है.

भारी बारिश के चलते तेजस्वी यादव की बिहारीगंज और आलमनगर की चुनावी सभाएं रद्द हो गई हैं. बारिश के कारण हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से उतारा नहीं जा सका.

मौसम की वजह से तय सभा में बाधा आने के बाद तेजस्वी को गौरा बौराम में उतरना पड़ा, लेकिन वहां भी तेज बारिश हो रही है. मौसम के कारण चुनावी प्रचार की योजनाएं बाधित हुई हैं.

सम्बंधित ख़बरें

एएसआई की हत्या ने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर दिया (Photo: Representational)
बिहार में अपराधी बेखौफ, सीवान में ASI की धारदार हथियार से हत्या, सुनसान इलाके में मिला शव 
Amit Shahs challenge - Even 100 Shahanbuddins cannot intimidate the people of Bihar.
प्रचार के लिए मैदान में उतरे दिग्गज, जानें किसकी कहां रैली? 
Brutal attack on police in Siwan, ASIs throat slit!
सीवान: ASI की गला रेतकर हत्या, कातिलों की तालाश में पुलिस 
Amidst slogans of Long live Tejaswi, Tej Pratap was driven away!
तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप के काफिले को खदेड़ा, Video 
amit shah rahul gandhi hands
बिहार सीएम फेस की गुत्थी दोनों ओर सुलझी, अमित शाह को नीतीश तो राहुल को तेजस्‍वी मंजूर 

जब छपरा में रद्द हुई राजनाथ की जनसभा

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

छपरा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बुधवार को प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. यह कार्यक्रम छपरा विधानसभा क्षेत्र के फकुली गांव में भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी के समर्थन में आयोजित होना था. लेकिन कार्यक्रम से दो घंटे पहले से ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरा मैदान और हेलीपैड कीचड़ से भर गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार सीएम फेस की गुत्थी दोनों ओर सुलझी, अमित शाह को नीतीश तो राहुल को तेजस्‍वी मंजूर

मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने और उतरने की अनुमति नहीं दी गई. सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया. जिस मैदान में सभा की तैयारी की गई थी, वहां जमीन इतनी गीली हो गई कि लोगों के बैठने या खड़े होने की भी जगह नहीं बची.

बारिश के कारण जिस अस्थायी हेलीपैड पर रक्षा मंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां जलभराव हो गया. हालत ऐसी थी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाए गए फायर ब्रिगेड व्हीकल और एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गए. फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने काफी मुश्किलों का सामना किया और उसके बाद पानी निकालकर और धक्का लगाकर वाहनों को बाहर निकाला गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement