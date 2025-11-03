scorecardresearch
 

अब तेज प्रताप ने तेजस्वी को बताया 'दुधमुंहा बच्चा', चुनावी मौसम में भाइयों के बीच बढ़ी तकरार

बिहार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. महुआ में प्रचार के दौरान तेजस्वी पर भड़के तेज प्रताप ने उन्हें 'दूधमुंहा बच्चा' कहा और मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी ठोकी.

तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच बढ़ रही दरार.(File Photo:ITG)
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चुनावी माहौल में दरार बढ़ती दिख रही है. तेज प्रताप यादव ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को 'दूधमुंहा बच्चा' कहा है. यह बयान तब आया, जब तेजस्वी तेज प्रताप के खिलाफ महुआ में प्रचार करने पहुंचे. छोटे भाई के इस कदम के बाद लालू के बड़े लाल भड़क उठे हैं.

तेज प्रताप ने कहा, "तेजस्वी जी का अभी दूध का दांत नहीं टूटा है." 

तेज प्रताप ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगर महुआ की जनता चाहेगी तो वे बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के 20 विधायक चुनाव जीतने जा रहे हैं और सरकार की चाबी उनके पास होगी.

महुआ में मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी...

तेज प्रताप यादव ने महुआ की जनता के लिए इसे सौभाग्य बताया. उन्होंने कहा कि महुआ के लोगों के लिए सौभाग्य होगा कि अगला मुख्यमंत्री महुआ का होगा. तेज प्रताप ने सरकार गठबंधन के लिए अपनी शर्त भी रखी. उन्होंने कहा कि जो महुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज देगा, वे उसी को समर्थन देकर सरकार बनाएंगे.

'मेरे छोटे भाई नादान...'

तेज प्रताप यादव ने कहा, 'हमारे छोटे और नादान भाई का कहना है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि पार्टी से बड़ी जनता होती है. वही असली मालिक है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है, न कि कोई पार्टी या परिवार.'

उन्होंने आगे कहा, 'महुआ मेरी राजनीतिक कर्मभूमि है, जो मेरे लिए पार्टी और परिवार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. पार्टी एक व्यवस्था भर है, जबकि जनता ही हमारी मालिक है.' बता दें कि रविवार को तेजस्वी यादव वैशाली जिले की महुआ सीट पर आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रौशन के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे.

