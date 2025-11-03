बिहार चुनाव: 'आपका रामजी से कोई झगड़ा है...', पीएम ने सहरसा से कांग्रेस-RJD पर साधा निशाना

बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए बिहार के सहरसा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित कर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीते सालों बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है. उन्होंने ये भी कहा कि वह दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं को डिब्बा भर-भर के मखाने देते हैं.

पीएम ने जनसभा का संबोधित कर कहा, 'सहरसा में उमड़े जनसैलाब से साफ है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है. आशीर्वाद देने आए सभी परिवारजनों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं.'

उन्होंने कहा कि बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं. 6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा वोट डालेंगे. बिहार का युवा, बिहार में काम करे, बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है. ये काम NDA को दिया आपका एक वोट करने वाला है.

पीएम ने कहा, 'यहां अनेक साथी हैं, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं और इस चुनाव में मेरे बहुत सारे बेटे-बेटियां हैं, जो पहली बार वोट डालने वाले हैं. मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए. मेरी लिए ये खुशी की बात रही कि मैं सफल हो गया.'

बिहार में विकास की रफ्तार: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अब मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जो अपना पहला वोट डालेंगे न, वो सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए. आपका वोट NDA की सरकार को मजबूती देने वाला है. बिहार का युवा, बिहार में काम करे, बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है. ये काम NDA को दिया आपका एक वोट करने वाला है. बीते वर्षों में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है. अब विकास की इस रफ्तार को हमें मिलकर और तेज करना है. इसलिए- फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार. बिहार हमेशा से ही नारीशक्ति का सशक्त स्थान रहा है. माता सीता हों, देवी भारती हों, विदुषी गार्गी जैसी अनगिनत महिलाएं-माताएं हमारी प्रेरणा हैं.'

महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई

उन्होंने कहा, 'नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है. भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व को जीता है. पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्वविजेता मिला है. ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है.'

'जीविका दीदी अभियान के पूरे देश में चर्चा'

पीएम ने अपने संबोधन में कहा, 'बिहार के जीविका दीदी अभियान की आज देश में चर्चा हो रही है. नारी सशक्तिकरण के हमारे अभियान को बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से भी बहुत बल मिला है. इस योजना को लेकर बिहार की हमारी बहनों में बहुत उत्साह दिख रहा है. बिहार की करीब 1.40 करोड़ बहनों के खाते में ₹10-10 हजार पहुंच चुके हैं. NDA ने घोषणा की है कि फिर सरकार बनने के बाद इस योजना का और विस्तार किया जाएगा, लेकिन मैं बिहार की हर बहन बेटी से भी कहूंगा कि सतर्क रहें, ये जंगलराज वाले आपको दी जा रही हर मदद को रोकना चाहते हैं.'

RJD-कांग्रेस की पहचान विनाश से है: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि RJD हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं है. NDA की पहचान विकास से है और RJD-कांग्रेस की पहचान विनाश से है.RJD और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती. इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कु-संस्कार, कुशासन और करप्शन जैसे ही शब्द भरे पड़े हैं. जंगलराज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है.

