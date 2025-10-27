'अनंत सिंह कौन हैं, मैं नहीं जानता...', बोले सूरजभान सिंह, मोकामा सीट से पत्नी लड़ रहीं चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस सीट से एक ओर जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर उनके सामने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं. आजतक से खास बातचीत में सूरजभान सिंह ने कई तीखे बयान दिए और साफ कहा, "अनंत सिंह कौन हैं, मैं नहीं जानता."

सूरजभान सिंह ने कहा, "मैं कौन हूं, यह जनता जानती है. जनता ही मालिक है. जब मैं जेल में था, तब भी जनता ने मेरा साथ दिया. जहां भी पार्टी ने आदेश दिया, मैं गया, लेकिन यहां की जनता ने मुझे कॉलर पकड़कर खींचकर लाया. मैं आया क्योंकि यह जनता का आदेश था."

यह भी पढ़ें: मोकामा में बाहुबली फाइट... तेजस्वी क्या सूरजभान सिंह के सहारे अनंत सिंह का किला भेद पाएंगे?

सूरजभान सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी जाति, धर्म या विरोध नहीं देखा. उन्होंने कहा, "जो भी मेरे पास आया, उसका काम मैंने किया. कभी किसी को पावर नहीं दिखाई और न ही किसी को बेवजह के मामलों में फंसाया. मेरी पत्नी यहां चुनाव लड़ रही हैं और मैं सारथी बनकर उसके साथ हूं. यह लड़ाई मेरी या अनंत सिंह की नहीं, यह जनता की लड़ाई है - जनता ही जीतती है, जनता ही हारती है."

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

रामविलास पासवान के परिवार पर क्या बोले सूरजभान सिंह?

2015 के चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "तब महागठबंधन में ज्यादा सीटें राजद के पास थीं, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया. उस वक्त नौकरी और विकास की बात हुई लेकिन कोई यह क्यों नहीं पूछता कि एनडीए ने मेरे साथ क्या किया?"

रामविलास पासवान परिवार पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "पासवान जी की पत्नी मेरे लिए मान-सम्मान की बात हैं. मैंने उनसे कहा था कि एक सीट कम ले लीजिए, लेकिन राज्यसभा की सीट जरूर मांगिए."

'लालू यादव से मुलाकात नहीं, तेजस्वी से फोन पर एक बार हुई बात'

सूरजभान सिंह ने यह भी खुलासा किया कि आरजेडी में शामिल होने के बाद अब तक उनकी लालू यादव से कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "13 और 15 जनवरी को वो मेरे ऑफिस आए थे. मैंने बस इतना पूछा कि आप स्वस्थ हैं या नहीं. पहले हम विरोध की राजनीति करते थे, उस समय लगा कि सजा कम हुई, लेकिन अब वो देश की आवाज हैं, अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए."

ॉयह भी पढ़ें: Bihar Elections: राघोपुर से तेजस्वी यादव, मोकामा से वीणा देवी... आ गई RJD की 143 प्रत्याशियों की लिस्ट

तेजस्वी यादव से रिश्तों पर उन्होंने कहा, "हमारी कभी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे बेटे की आकस्मिक मृत्यु पर उन्होंने फोन किया और जो कहा, वो मेरे दिल को छू गया." चिराग पासवान पर पूछे गए सवाल पर सूरजभान सिंह ने कहा, "वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं. हर पौधा पेड़ नहीं बनता. जिसने परिवार में लड़ाई की, वो अब जो कर रहे हैं, करें - राम, रहीम सब एक हो गए, उसमें हमारा कोई काम नहीं."

Advertisement

---- समाप्त ----