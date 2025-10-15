JDU की पहली लिस्ट जारी, 57 नामों में अनंत सिंह भी... चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी कैंडिडेट

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. खास बात यह है कि उन चार सीटों पर भी जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं जिन पर एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान दावा कर रहे थे.
जेडीयू की लिस्ट के मुताबिक, सोनबरसा से रत्नेश सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है.
इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं. मंत्री विजय कुमार चौधरी को सराय रंजन से टिकट दिया गया है. आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंघेश्वर से रमेश ऋषि देव, मधेपुरा से कविता साहा, महिषी से गंधेश्वर शाह और कुशेश्वरस्थान से अतिरेक कुमार को मैदान में उतारा गया है.
जेडीयू की यह लिस्ट सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बनी सहमति के बाद जारी की गई है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और बिहार के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. वे पहले चरण में उम्मीदवारों के नामांकन में भी शामिल होंगे और कोसी इलाके में कैंप कर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे.
जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 57 नाम शामिल:
- आलमनगर – नरेंद्र नारायण यादव
- बिहारीगंज – निरंजन कुमार मेहता
- सिंघेश्वर (अ.जा.) – रमेश ऋषिदेव
- मधेपुरा – कविता साहा
- सोनबरसा (अ.जा.) – रत्नेश सादा
- महिषी – गुंजेश्वर साह
- कुशेश्वरस्थान (अ.जा.) – अतिरेक कुमार
- बेनीपुर – विनय कुमार चौधरी
- दरभंगा ग्रामीण – ईश्वर मंडल
- बहादुरपुर – मदन सहनी
- गयघाट – कोमल सिंह
- मीनापुर – अजय कुशवाहा
- सकरा (अ.जा.) – आदित्य कुमार
- कांटी – ई० अजीत कुमार
- कुचायकोट – अमरेंद्र कुमार पांडेय
- भोरै (अ.जा.) – सुनील कुमार
- हथुआ – रामसेवक सिंह
- बरोली – मंजीत सिंह
- जीरादेई – भीष्म कुशवाहा
- रघुनाथपुर – विकास कुमार सिंह उर्फ़ जीशु सिंह
- बजहरिया – इन्द्रदेव पटेल
- महाराजगंज – हेम नारायण साह
- एकमा – धूमल सिंह
- मॉड़ी – रणधीर सिंह
- परसा – छोटे लाल राय
- वैशाली – सिद्धार्थ पटेल
- राजापाकर (अ.जा.) – महेन्द्र राम
- मेहनार – उमेश सिंह कुशवाहा
- कल्याणपुर (अ.जा.) – महेश्वर हजारी
- वारिसनगर – डॉ० मांजरीक मृगाल
- समस्तीपुर – अश्वमेध देवी
- मोरवा – विद्यासागर सिंह निशाद
- सरायराजन – विजय कुमार चौधरी
- विभूतिपुर – रवीना कुशवाहा
- हसनपुर – राज कुमार राय
- चेरिया बरियारपुर – अभिषेक कुमार
- मटिहानी – राजकुमार सिंह
- अलोली (अ.जा.) – रामचंद्र सदा
- खगड़िया – बल्लू मंडल
- बेलदौर – पन्ना लाल पटेल
- जमालपुर – नचिकेता मंडल
- सूर्यगढ़ा – रामानन्द मंडल
- शेखपुरा – रणधीर कुमार सोनी
- बरबीघा – डॉ० कुमार पुष्पज्य
- अस्थावाँ – जितेन्द्र कुमार
- राजगीर (अ.जा.) – कौशल किशोर
- इस्लामपुर – रूहेल रंजन
- हिलसा – कृष्ण मुरारी शरण उर्फ़ प्रेम मुखिया
- नालंदा – श्रवण कुमार
- हरणौत – हरिनारायण सिंह
- मोकामा – अनंत सिंह
- फुलवारी (अ.जा.) – श्याम रजक
- मसौढ़ी (अ.जा.) – अरुण मांझी
- संदेश – राधा चरण साह
- जगदीशपुर – भगवान सिंह कुशवाहा
- डुमरांव – राहुल सिंह
- राजपुर (अ.जा.) – संतोष कुमार निराला
