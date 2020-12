मोदी के जिस बयान का राहुल गांधी ने उड़ाया था मजाक, IIT ने सच कर दिखाई वो बात

IIT, गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करते हुए हवा (जलवाष्‍प) से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित करने का दावा किया है. केमेस्‍ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर उत्तम मन्ना के नेतृत्व वाली एक टीम में उनके रिसर्च स्‍टूडेंट्स कौसिक माजी, अविजित दास और मंदीपा धर ने रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, के जर्नल में अपनी रिसर्च प्रकाशित की है.

देखें: आजतक LIVE TV

याद हो कि कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक भाषण में विंड टर्बाइन की मदद से नमी वाली हवा से पानी अलग करने की बात कही थी जिसपर राहुल गांधी समेत अन्‍य विपक्षी नेताओं ने उनका मजाक बनाया था. IIT की टीम ने प्रधानमंत्री की उस बात को सच कर दिखाया और जल वाष्‍प से बगैर किसी कूलेंट का प्रयोग किए पानी इकट्ठा करनी की तकनीक विकसित कर ली.

The real danger to India isn’t that our PM doesn’t understand.



It’s the fact that nobody around him has the guts to tell him. pic.twitter.com/ppUeBeGwpk