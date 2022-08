UPSC Result 2022: ये रहा यूपीएससी IES/ISS रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक, देखें इंटरव्यू डेट का अपडेट

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय आर्थिक सेवा (IES) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीएससी आईईएस या आईएसएस की भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग (यूपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UPSC IES/ISS Result 2022) चेक कर सकते हैं. यूपीएससी रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है.

यूपीएससी आईईएस या आईएसएस भर्ती परीक्षा 2022 में कुल 127 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है. योग्य उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू राउंड या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. यूपीएससी रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

UPSC IES/ ISS Result 2022: इन स्टेप्स की मदद से चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर 'What’s New' टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां, 'ritten Result (with name): Indian Economic Service - Indian Statistical Service Examination, 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: यूपीएससी रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

UPSC IES ISS Result 2022 Direct Link

यूपीएससी आईईएस या आईएसएस इंटरव्यू डेट अपडेट

'पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों का इंटरव्यू शेड्यूल उचित समय पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. हालांकि, इंटरव्यू की सही तारीख की सूचना उम्मीदवारों को ई-समन लेटर के माध्यम से दी जाएगी. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इस ताजा अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर नजर बनाए रखें.'

बता दें कि UPSC IES/ISS परीक्षा 2022 24, 25 और 26 जून को आयोजित की जाएगी. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 53 रिक्तियों को भरा जाएगा, जिनमें से 24 रिक्तियां भारतीय आर्थिक सेवा के लिए और 29 भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए हैं.