UPPSC Result 2022 Out: यूपीपीएसी ESE रिजल्ट जारी, 92000 में से 870 हुए पास, यहां करें चेक

UPPSC Engineering Services Result 2022 Declared: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राज्य इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 29 मई 2022 को आयोजित हुई परीक्षा में बैठे थे, वे अब यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UPPSC Engineering Services 2021 Result) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज भर्ती 2021 परीक्षा के माध्यम से कुल 283 पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए 92 हजार 787 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. भर्ती परीक्षा 29 मई 2022 को आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में कुल 870 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं. क्वालीफाई हुए उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UPPSC Engineering Services Exam 2021 Result: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ' LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW IN COMBINED STATE ENGINEERING SERVICES (GEN./SPL. RECTT.) EXAM 2021' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नए पेज पर पीडीएफ खुल जाएगा.

स्टेप 4: इस लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च करें.

स्टेप 5: पीडीएफ डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि आयोग जल्द ही चयनित उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी करेगा. उम्मीदवारों के मार्क्स और कट-ऑफ लिस्ट फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

UPPSC Engineering Services Exam 2021 Result Direct Link