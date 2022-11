Leave Application in English: नौकरी के दौरान छुट्टी लेना आपका हक है. साथ ही हर कंपनी की पॉलिसी में हर एंप्लाई के लिए छुट्टियां तय होती हैं. कई बार वर्क‍िंग डेज के दौरान अचानक आपको एक छुट्टी की जरूरत होती है तो इसके लिए आपको बॉस को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है. ज्यादातर कंपनियां चूंकि अंग्रेजी में ही लिखापढ़ी करती हैं, ऐसे में आपको भी इंग्ल‍िश में एप्लीकेशन लिखना होता है.

ऑफिस के छुट्टी के एप्लीकेशन में आपको कई जरूरी चीजें जैसे डेट, छुट्टी लेने का रीजन और आपकी जगह पर कौन काम देखेगा आदि तमाम जानकारियां देनी होती हैं. कहने को ये फॉर्मल लेटर होता है लेकिन लीव एप्लीकेशन में लगातार हो रही एक जैसी गलतियां कई बार बॉस की खीझ का कारण बन सकती हैं. इसलिए अगर आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ध्यान रखें कि भूलकर भी ये पांच गलतियां न करें.

1. Formal शब्‍दों का करें इस्‍तेमाल

लीव एप्लिकेशन के फॉर्मल मेल है. इसमें फॉर्मल शब्‍दों का ही इस्‍तेमाल करें. अपने बॉस को सम्‍बोधित करने के लिए Dear Boss के बजाय Respected Sir लिखना बेहतर होता है. एप्लिकेशन की भाषा में हल्‍के शब्‍द इस्‍तेमाल न करें.

2. Spell Check सॉफ्टवेयर करें इस्‍तेमाल

फॉर्मेल लेटर में स्‍पेलिंग का बहुत महत्‍व होता है. ऐप्लिकेशन में स्‍पेलिंग की गलती आपकी इमेज पर गलत असर डाल सकती है. इसलिए एप्लीकेशन लिखकर एक बार दोबारा जरूर चेक कर लें कि कहीं आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक, हल्का शब्द या गलत वाक्य रचना तो नहीं कर रहे हैं. इसके लिए ऑनलाइन स्‍पेल चेक सॉफ्टवेयर या गूगल की फ्री सर्विस का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

3. कॉन्टैक्ट डिटेल्‍स रीचेक कर लें

हमेशा आपात स्थिति के मामलों के लिए अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लीव में जरूर शामिल करें. इसमें आप अपनी उपलब्धता का समय और कम्यूनिकेशन के लिए आपसे किस जरिये से संपर्क किया जाए ये भी जरूर शामिल करें. मेल में एक सबहेड के साथ लिखें-

I will be available on my personal Ph no xxxxx during the leave period.

4. बॉस को दे Regard

लीव लेना आपका अधिकार जरूर है, मगर लीव अप्रूव करना बॉस के अधिकार क्षेत्र की बात है. ऐसे में लीव के आखिर में बॉस को छुट्टी देने के लिए रिगार्ड जरूर दें.

5. छोटे वाक्यों में अपनी बात रखें

लीव एप्लीकेशन में अंग्रेजी के लंबे लंबे वाक्य न लिखें, बल्क‍ि छोटे-छोटे वाक्यों में अपनी बात रखें. लेटर में कॉमा, फुल स्टॉप और पैराग्राफ सही इस्तेमाल करें. जल्दबाजी में एप्लीकेशन लिखते वक्त लोग अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं.

लीव एप्लीकेशन में ये चीजें शामिल करें