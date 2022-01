Vedas to Metaverse: गणतंत्र दिवस परेड में शिक्षा मंत्रालय की झांकी में दिखा NEP 2020 का विज़न

Republic Day Parade: 73वें गणतंत्र दिवस परेड में शिक्षा मंत्रालय की झांकी ने भारत के समृद्ध शिक्षा इतिहास और 'Vedas to Metaverse: National Education Policy 2020' विषय के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया. झांकी में वेदों और मेडिटेशन के साथ-साथ मेटावर्स का डिस्प्ले भी शामिल किया गया.

भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने ट्वीट किया, "वेदों से लेकर मेटावर्स तक, भारतीय शिक्षा प्रणाली अतीत को वर्तमान से जोड़ रही है और भविष्य को गले लगाने वाली एक नई तकनीक का निर्माण कर रही है."

From Vedas to metaverse, the Indian education system is bridging the past with the present and creating a new future embracing technology.



The tableau of the @EduMinOfIndia showcasing the vision of #NEP2020 during the 73rd #RepublicDay parade.