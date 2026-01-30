भर्ती आती नहीं, परीक्षा हो नहीं पा रही! कब खत्म होगा यूपी में टीचर भर्ती का इंतजार?

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती एक अहम मुद्दा बन गया है. ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जाता है कि प्रदेश में टीचर्स के कई पद खाली हैं. लेकिन, हैरानी की बात ये है कि जहां बड़ी संख्या में पद खाली है, वहां शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा ही नहीं हो पा रही है. शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा जरूरी है, वो आखिरी बार 2021-22 में करवाई गई थी. इसके बाद से परीक्षा की तारीखें आ रही हैं, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं हो पा रहा. ऐसे में जानते हैं कि आखिर यूपी में शिक्षक भर्ती का हाल क्या है?

यूपी में कैसे होती है शिक्षकों की भर्ती?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में शिक्षक भर्ती कैसे होती है. यूपी में टीचर्स की भर्ती के लिए यूपीपीजीटी, यूपीटीजीटी, यूपीटीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एलडी ग्रेड परीक्षा पास करना होता है. जो जिस तरह की परीक्षा पास करता है, वो उसी कक्षा में टीचर बनता है.

UPPGT- ये परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए होती है. इसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स हिस्सा लेते हैं और टीचर भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेते हैं. इसे पास करने वाले उम्मीदवार 11वीं और 12वीं कक्षाओं के टीचर बनते हैं. पहले इस परीक्षा में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट्स हिस्सा ले सकता था, लेकिन अब इस परीक्षा में बैठने के लिए बीएड किया होना जरूरी है.

UPTGT- ये ग्रेजुएशन लेवल की टीचर भर्ती परीक्षा है. इसके लिए हमेशा से बीएड अनिवार्य है. इस परीक्षा में पास होने वाली उम्मीदवार कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 10 के टीचर बनते हैं. इन परीक्षा में हिस्सा लेने के बाद सीधे नियुक्ति होती है. पीजीटी और टीजीटी पास करने के बाद टीचर भर्ती का इंतजार नहीं करना होता है और सीधे भर्ती होती है.

UPTET- यूपी में प्राइमरी टीचर बनने के लिए यूपीटीईटी परीक्षा को पास करना होता है. ये सिर्फ एक परीक्षा होती है, जिसे पास करने के बाद उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. इसमें दो लेवल होते हैं, जिसमें प्राइमरी और 6 से 8 कक्षा शामिल है. इस परीक्षा को सिर्फ एक बार पास करना होता है, उसके बाद आप कभी भी शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं. पहले इसकी वैलिडिटी कुछ सालों तक होती थी. ये केंद्र के सीटेट की तरह ही है, जिसका आयोजन सीबीएसई की ओर से किया जाता है.

इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड एग्जाम का आयोजन होता है, जिसके जरिए प्रोफेसर चुने जाते हैं. इन परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग की ओर से किया जाता है.

कितने सालों से नहीं हुई परीक्षा?

UPPGT का आखिरी बार आयोजन साल 2021 में हुआ था. इसके बाद, 2022 सत्र (Advt. No. 02/2022) के लिए 624 पदों की परीक्षा 2025 में होनी थी, लेकिन आयोजित नहीं की गई. अब परीक्षा के आयोजन की नई तारीख जारी की गई है, जिसके अनुसार 9 और 10 मई 2026 को परीक्षा का आयोजन होगा. 2026 में 2022 के विज्ञापन की परीक्षा का आयोजन होगा.

UPTGT यानी यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का आयोजन भी लंबे वक्त से नहीं हुआ है. पिछले साल परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन पहले ही इसे रद्द कर दिया गया. अब (विज्ञापन संख्या 01-2022) का आयोजन 3 और 4 जून को किया जाएगा.

UPTET का आयोजन आखिरी बार 23 जनवरी 2022 को किया गया था. इसके बाद परीक्षा 2025 में होनी थी, लेकिन अलग-अलग वजहों के चलते टलती रही. ऐसे में उम्मीदवार करीब 5 साल से इसका इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार खत्म हो सकता है. इस बार परीक्षा का आयोजन UPESSC की ओर से किया जाएगा. इस बार परीक्षा का आयोजन 2,3,4 जनवरी 2026 को किया जाएगा.

UP Assistant Professor की आखिरी लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक पेपर लीक के आरोप के बाद इसे रद्द कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को 7 जनवरी 2026 को रद्द कर दिया था. अब इस भर्ती के लिए नई परीक्षा 18-19 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी.

कितने पद हैं खाली?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में बताया था कि प्रधानाध्यापकों और सहायक शिक्षकों के 85,152 पद रिक्त हैं. लेकिन, सरकार ने ये भी कहा था कि शिक्षा मित्रों और प्रशिक्षकों को शामिल करने पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात पूर्ण है और शिक्षण में कोई समस्या नहीं है. इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में 1 लाख से ज्यादा शिक्षक पद खाली होने की बात कही जाती है. लेकिन, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का आयोजन समय पर नहीं होने से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवार सिर्फ इंतजार ही कर पा रहे हैं. बड़ी संख्या में उम्मीदवार लंबे वक्त से परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं.

शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही नोएडा की रानू का कहना है, 'मैंने साल 2019 में D.ed (Diploma in Education) का कोर्स किया था और शिक्षक बनने का सपना लेकर तैयारी की थी. जब मैंने तैयारी शुरू की थी, उस वक्त उम्मीद थी कि UPTET / SUPER TET के एग्जाम होंगे, लेकिन हकीकत कुछ और निकली. कई साल पहले UPTET एक बार आयोजित हुआ, उसके बाद से आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ. हर बार बस चुनाव के वक्त खबर आती है कि UPTET होगा, जिससे उम्मीद बढ़ती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता. जब 2017-18 में भर्ती आई थी, उस वक्त यूपीटेट की वजह से उसमें हिस्सा नहीं ले पाए और अब 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई. अब हम ओवरएज होने की स्थिति में आ गए हैं और कुछ दिन बाद अब परीक्षा में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे. '

