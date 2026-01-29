scorecardresearch
 
फिर मिली है तारीख! क्या इस बार हो पाएंगे 4 साल से पेंडिंग ये एग्जाम?

क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाएं ऐसी हैं, जो कई साल से आयोजित नहीं हो पा रही है. अगर आयोजन हो गया तो उन्हें रद्द कर दिया गया. अब नई तारीखों का ऐलान किया गया है.

UPTET जैसी परीक्षाओं का आयोजन कई सालों से नहीं हुआ. (Photo: PTI)
उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एग्जाम हैं, जो लंबे समय से पेंडिंग हैं. उम्मीदवार कई सालों से इन परीक्षाओं के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं. इंतजार भी कुछ महीनों का नहीं, बल्कि कई सालों का है. परीक्षा के आयोजन की सिर्फ तारीखें ही आ रही हैं और किसी आयोजन भी हो गया तो वो रद्द हो गईं. लेकिन, अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है और उम्मीदवारों को उम्मीद है कि इस बार परीक्षा का आयोजन हो जाएगा.

ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो कौन-कौन सी परीक्षाएं, जिनका उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब ये परीक्षा कब आयोजित की जाएगी?

UPTET

इन परीक्षाओं में सबसे अहम UPTET. बता दें कि यूपीटेट का आयोजन आखिरी बार 23 जनवरी 2022 को किया गया था. इसके बाद परीक्षा 2025 में होनी थी, लेकिन अलग-अलग वजहों के चलते टलती रही. इसमें नए परीक्षा बोर्ड का गठन और प्रशासनिक बदला भी शामिल हैं. ऐसे में उम्मीदवार करीब 5 साल से इसका इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार खत्म हो सकता है. इस बार परीक्षा का आयोजन UPESSC की ओर से किया जाएगा. इस बार परीक्षा का आयोजन 2,3,4 जनवरी 2026 को किया जाएगा. 

UPPGT

UP PGT (उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) की आखिरी परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी. इसके बाद, 2022 सत्र (Advt. No. 02/2022) के लिए 624 पदों की परीक्षा 2025 में होनी थी, लेकिन आयोजित नहीं की गई. परीक्षा के आयोजन से पहले ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया. अब यह परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. 2026 में 2022 के विज्ञापन की परीक्षा का आयोजन होगा. 

UPTGT

वहीं, यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) चयन लिखित परीक्षा (विज्ञापन संख्या 01-2022) का आयोजन भी लंबे वक्त से नहीं हुआ है. पिछले साल परीक्षा 18 और 19 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन पहले ही इसे रद्द कर दिया गया. आयोग का कहना है कि परीक्षा की अगली तारीफ की घोषणा बाद में की जाएगी. इससे पहले भी यह परीक्षा कई बार स्थगित की जा चुकी थी. अब टीजीटी परीक्षा 3 और 4 जून को होगी.

UP Assistant Professor

UP Assistant Professor की आखिरी लिखित परीक्षा 16 और 17 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी. हालांकि, पेपर लीक और धांधली की पुष्टि होने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को 7 जनवरी 2026 को रद्द कर दिया था. अब इस भर्ती के लिए नई परीक्षा 18-19 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी.3 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए यह बहाली निकाली थी. रिपोर्ट के अनुसार इस बहाली के लिए एक लाख से ज्यादा आवेदन आए थे. 

