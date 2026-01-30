UPSSSC जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, 1 फरवरी को होगी परीक्षा 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से नौ जिलों में जूनियर असिस्टेंट मेन परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी को किया जाएगा. ऐसे में इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को बता दें कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, उसे डाउनलोड कर लें. विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट पदों पर चयन के लिए यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेगी.



आयोग के मुताबिक, यह मुख्य परीक्षा आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी में आयोजित कराई जाएगी. परीक्षा केंद्रों की पूरी जानकारी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में दी गई है.

यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, बर्थडे समेत आवश्यक विवरण भरना होगा. आयोग के अधिकृत मोबाइल एप और ई-मेल पर भेजे गए लिंक के जरिए भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

इन बातों पर दें ध्यान

आयोग ने स्पष्ट किया है कि मेन परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र लाना जरूरी होगा. निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. आयोग ने उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.

ये चीजें कर लें चेक

एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय उम्मीदवारों को इन चीजों का चेक करना जरूरी है.

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

जन्म तिथि (DOB)

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का पूरा पता

ये चीजें न करें कैरी

परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह केंद्र पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे- स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच कैरी न करें. सेंटर पर कि सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी. कोशिश करें किसी एडमिट कार्ड और जरूरी डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ भी कैरी न करें.

