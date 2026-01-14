UPSC सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन स्थगित, जारी हुआ नोटिस, यहां कर लें चेक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सर्विस एग्जाम (CSE) और भारतीय वन विभाग (IFoS) 2026 के नोटिफिकेशन को स्थगित कर दिया है. आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए परीक्षाओं के नोटिफिकेशन को टाल दिया है. अब इसके लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

हालांकि, आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर इसकी जानकारी साझा करते हुए एक नोटिस जारी किया है. बता दें कि 2026 के लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी, 2026 को जारी होना था.

इस दिन जारी होना था नोटिफिकेशन

बता दें कि CSE और IFoS परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी, 2026 को जारी होने वाले थे जिसे कुछ वजहों से टाल दिया गया है. अभी तक UPSC ने नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है. नोटिस में कहा गया है कि प्रशासनिक कारणों से सिविल सेवा परीक्षा, 2026 की डेट को स्थगित कर दिया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी सारी डिटेल चेक करें.

यहां से करें चेक- https://upsc.gov.in/content/postponement-notification-civil-services-examination-2026-and-indian-forest-service

परीक्षा की तारीखों पर भी पड़ सकता है असर

साल 2025 में जारी वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक, इन परीक्षाओं का आयोजन 31 मई, 2026 को होने था लेकिन नोटिफिकेशन में देरी का असर परीक्षा की डेट पर पड़ सकता है.

प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न

प्रीलिम्स की परीक्षा में दो पेपर होते हैं, जो 200-200 अंकों के होते हैं. इस पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं जिन्हें सॉल्वे करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है. वहीं, प्रीलिम्स पेपर 2 परीक्षा जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें क्वालीफाइंग मार्क्स 33 प्रतिशत होते हैं.

