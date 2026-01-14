scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UPSC सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन स्थगित, जारी हुआ नोटिस, यहां कर लें चेक

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने देश की सबसे मशहूर परीक्षा सिविल सेवा एग्जाम (CSE) और भारतीय वन विभाग (IFoS) 2026 परीक्षा तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक नई नोटिस जारी की गई है. आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया है.

Advertisement
X
upsc ने 14 जनवरी को जारी होने वाले नोटिफिकेशन को किया स्थगित. (Photo: Pexels)
upsc ने 14 जनवरी को जारी होने वाले नोटिफिकेशन को किया स्थगित. (Photo: Pexels)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सर्विस एग्जाम (CSE) और भारतीय वन विभाग (IFoS) 2026 के नोटिफिकेशन को स्थगित कर दिया है. आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए परीक्षाओं के नोटिफिकेशन को टाल दिया है. अब इसके लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा. 

हालांकि, आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर इसकी जानकारी साझा करते हुए एक नोटिस जारी किया है. बता दें कि 2026 के लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी, 2026 को जारी होना था. 

इस दिन जारी होना था नोटिफिकेशन 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi NCR Weather
ठंड, कोहरे और प्रदूषण की ट्रिपल मार… दिल्ली से मुंबई तक विजिबिलिटी पर असर
रविशंकर प्रसाद के दिल्ली आवास पर लगी आग
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के घर में लगी आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की 3 गाड़ियां
Delhi Cold Wave
दिल्ली में 2023 के बाद सबसे भयानक ठंड, 3°C तक गिरा पारा… टूटा रिकॉर्ड
delhi weather
दिल्ली में 3.6 डिग्री ठंड का टॉर्चर, फॉग-स्मॉग ने और बढ़ाई मुश्किल
Delhi police operation gang bust challenged by gangsters with firing incidents
दिल्ली में दो जगहों पर फायरिंग की घटना, बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती

बता दें कि CSE और IFoS परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी, 2026 को जारी होने वाले थे जिसे कुछ वजहों से टाल दिया गया है. अभी तक UPSC ने नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है. नोटिस में कहा गया है कि  प्रशासनिक कारणों से सिविल सेवा परीक्षा, 2026 की डेट को स्थगित कर दिया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी सारी डिटेल चेक करें. 

यहां से करें चेक- https://upsc.gov.in/content/postponement-notification-civil-services-examination-2026-and-indian-forest-service 

परीक्षा की तारीखों पर भी पड़ सकता है असर 

साल 2025 में जारी वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक, इन परीक्षाओं का आयोजन 31 मई, 2026 को होने था लेकिन नोटिफिकेशन में देरी का असर परीक्षा की डेट पर पड़ सकता है.  

Advertisement

प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न 

प्रीलिम्स की परीक्षा में दो पेपर होते हैं, जो 200-200 अंकों के होते हैं. इस पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं जिन्हें सॉल्वे करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है. वहीं, प्रीलिम्स पेपर 2 परीक्षा जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें क्वालीफाइंग मार्क्स 33 प्रतिशत होते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement