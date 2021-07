University College Reopen: यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन (UGC) ने सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए एग्‍जामिनेशन और एकेडमिक कैलेंडर की गाइडलाइंस जारी कर दी है. कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस वर्ष एकेडमिक सेशन भी लेट हो गया है और एग्‍जाम भी समय से नहीं हो सके हैं. आयोग ने पूरे सेशन को रेगुलेट करने के लिए सभी कॉलेज-यूनिवर्सिटी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

University Grants Commission has issued guidelines on examinations& academic calendar in view of COVID to all universities&colleges



Guidelines state that admissions to first-year courses for 2021-22 to be completed by no later than Sept 30& academic session to commence by Oct 1 pic.twitter.com/aAQrS9xWfq