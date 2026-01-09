बढ़ते तनाव के बीच UAE ने ब्रिटेन में पढ़ने वाले छात्रों की फंडिंग में की कटौती, मुस्लिम ब्रदरहुड बना कारण

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ब्रिटेन के बीच तनाव अब खुलकर सामने आने लगे हैं. इसका असर वहां के नागरिकों पर तो पड़ेगा ही लेकिन सबसे ज्यादा अगर ब्रिटेन में पढ़ने वाले यूएई छात्रों पर पड़ने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई सरकार ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए सरकारी फंडिंग और स्कॉलरशिप में कटौती करने का फैसला किया है. यह कदम दोनों देशों के बीच मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर चल रही असहमति को देखते हुए लिया गया है.

यूएई सरकार ने ऐलान किया है कि अब वह ब्रिटेन के उन विश्वविद्यालयों को अपनी मान्यता वाली लिस्ट नें शामिल नहीं करेगा, जिनके लिए सरकारी फंडिंग दी जाती थी.

मुस्लिम ब्रदरहुड बना सबसे बड़ा कारण

यूएई ने ये फैसला मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से लिया है. इसे लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा है. एक ओर जहां, यूएई मुस्लिम ब्रदरहुड को कट्टरपंथी संगठन मानता है और इसपर प्रतिबंध भी लगा चुका है. तो वहीं, ब्रिटेन ने अब तक मुस्लिम ब्रदरहुड पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है. ऐसे में यूएई अधिकारियों का मानना है कि ब्रिटेन में स्थित विश्वविद्यालय में इससे जुड़ी विचारधारा को जगह मिल सकती है.

छात्रों पर पड़ेगा असर

इस फैसले का सीधा असर ब्रिटेन में पढ़ने वाले यूएई छात्रों पर पड़ेगा. जो भी छात्र वहां पर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें अब सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी. अब सिर्फ वहीं छात्र ब्रिटेन जा सकेंगे जिनके परिवार उनके पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम हैं. यूएई से बड़ी संख्या में छात्र ब्रिटेन पढ़ने जाते हैं.

दोनों देशों के बीच रहे हैं अच्छे संबंध

यूएई और ब्रिटेन के बीच लंबे टाइम से व्यापार, रक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में मजबूत संबंध रहे हैं. लेकिन हाल के समय में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं. मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर असहमति के साथ ही कई मुद्दों पर दोनों के विचार एक-दूसरे से मेल खाते नजर नहीं आ रहे हैं.

