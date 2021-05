No Exams: त्रिपुरा सरकार ने इस साल कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 और 7 के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का फैसला लिया है. राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूली छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टियां भी 25 मई से बढ़ाकर 07 जून तक कर दी गई हैं. राज्‍य शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने ट्विटर पर कहा, "कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 और 7 के छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा. जब स्कूल फिर से खुलेंगे तो छात्रों की उनकी संबंधित कक्षाओं की परीक्षा ली जाएगी."

Class I, II, III, IV, VI & VII Students will be promoted to the next higher classes. when the school will reopen then the students will be taken examination of their respective classes that is of their previous classes for Evaluation of learning levels.@DrRPNishank @BjpBiplab pic.twitter.com/dzFqW6vrjj