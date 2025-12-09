2026 में किस की होगी बल्ले-बल्ले और किन लोगों की नौकरी पर आएगा संकट?

साल 2026 तेजी से बदलते टेक्नोलॉजी ट्रेंड, AI ऑटोमेशन, ग्लोबल इकोनॉमी और नई स्किल्स की डिमांड से भरा होगा. कुछ सेक्टर तेजी से उभरेंगे. जहां नौकरी और कमाई दोनों बढ़ेंगी, जबकि कई सेक्टर ऐसे भी होंगे जहां कर्मचारियों पर खतरा मंडराएगा. नीचे जानें 2026 में किसकी बल्ले-बल्ले, और किसकी नौकरी पर संकट आने वाला है.

और पढ़ें

1. AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस प्रोफेशनल्स

AI तेज़ी से हर इंडस्ट्री में शामिल हो रहा है.AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, AI ट्रेनर—इनकी भारी मांग रहेगी. इनकी सैलरी भी 30–60% तक बढ़ने के आसार हैं.

2. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स

AI के साथ साइबर हमलों में भी बढ़ोतरी होगी. कंपनियां सुरक्षा को प्राथमिकता देंगी. Ethical hackers, security analysts, cloud security engineers की खासी मांग रहेगी.

3. हेल्थकेयर और मेडिकल सेक्टर

एजिंग पॉपुलेशन और टेक-सक्षम मेडिकल सिस्टम की वजह से डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल टेक्नीशियन, फार्मा रिसर्चर सबकी मांग बढ़ेगी. टेक-आधारित नौकरियां जैसे टेलिमेडिसिन एक्सपर्ट भी उभरेंगी.

4. डिजिटल कंटेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्री और इन्फ्लुएंसर्स

वीडियो कंटेंट, रील्स, पॉडकास्ट और डिजिटल विज्ञापन लगातार बढ़ेंगे. वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया मैनेजर—इनका सुनहरा समय रहेगा.

5. ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर

सोलर, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी टेक्नोलॉजी में बूम जारी रहेगा. EV टेक्नीशियन, बैटरी इंजीनियर, सोलर एक्सपर्ट की नौकरी पक्की और हाई-पेइंग होगी.

Advertisement

6. स्किल्ड ट्रेड्स

इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मेकैनिक — AI इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता. ये नौकरियां सुरक्षित और लगातार बढ़ती रहेंगी.

7. हेल्थकेयर वर्कर्स

डॉक्टर, नर्स, फिजियो, मेडिकल टेक्नीशियन — लोगों की उम्र बढ़ने और हेल्थ-टेक के विस्तार से 2026 में इनकी वैल्यू और बढ़ेगी.

2026 में किनकी नौकरी पर आएगा संकट?

1. लो-स्किल और रिपिटेटिव जॉब्स (AI की वजह से)

AI और ऑटोमेशन सबसे ज्यादा असर डालेंगे. डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग क्लर्क, कॉल सेंटर एजेंट, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन इनमें 30–50% तक कटौती की संभावना है.

2. रिटेल और कैशियर जॉब्स

सेल्फ-चेकआउट, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑटोमेशन की वजह से कैशियर और सेल्स असिस्टेंट्स की नौकरियां घटेंगी.

3. ट्रैवल और होटल में लो-स्किल जॉब्स

AI चैटबॉट्स, डिजिटल कियोस्क और रोबोटिक सेवा,फ्रंट डेस्क, बेसिक सर्विस स्टाफ की डिमांड कम कर देंगे.

4. बेसिक आईटी सपोर्ट और टेस्टिंग जॉब्स

AI से बेसिक कोड जनरेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सिस्टम मॉनिटरिंग तेजी से ऑटोमैटिक हो रही है.जूनियर-लेवल जॉब्स पर असर पड़ेगा.

5. मीडिया, प्रिंट और पारंपरिक ब्रॉडकास्ट

डिजिटल शिफ्ट की वजह से प्रिंट रिपोर्टर, कैमरा पर्सन, पारंपरिक एडिटिंग रूम इनकी नौकरियां जोखिम में रहेंगी.

2026 में सुरक्षित कैसे रहें?

AI और टेक के साथ चलने वाली स्किल्स सीखें.

एक ही स्किल पर निर्भर न रहें.

डिजिटल स्किल्स और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन बनाएं.

खुद को अपस्किल करते रहें.

---- समाप्त ----