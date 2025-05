न्यायिक सेवा में तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी, लॉ स्टूडेंट्स बोले- अब लंबी होगी करियर की राह

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लॉ स्टूडेंट्स और न्याय क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. आइए, जानते हैं कि इस फैसले पर लॉ स्टूडेंट्स, वकील और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, और क्या इस नये कदम से वास्तव में करियर की राह काफी लंबी हो जाएगी या न्यायिक प्रणाली मजबूत होगी.

X

Those who apply for judicial service should complete three year as a lawyer.