MIT कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा ने किया आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस 

बार्शी तालुका के जामगांव शिवार स्थित एमआईटी (MIT) कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली एक 20 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इस खबर से कॉलेज में हड़कंप मच गया है. मृत छात्रा का नाम अंकिता शिवाजी शिंदे बताया जा रहा है, जो अंबुलगा बुद्रुक तहसील निलंगा, जिला लातूर की रहने वाली थी. इस घटना से परिसर में शोक व्यक्त किया जा रहा है.

पुलिस और MIT कॉलेज की महिला सिक्योरिटी गार्ड अनिता विनायक साखरे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना 24 जनवरी 2026 सुबह सामने आई. अंकिता शिंदे मूल रूप से लातूर जिले की रहने वाली थी और पढ़ाई के लिए एमआईटी कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी. वह हॉस्टल के ब्लॉक नंबर 106 के कमरा नंबर 32 में रहती थी.

फोन नहीं उठा रही थी अंकिता

सुबह करीब 8.30 बजे हॉस्टल की एक अन्य लड़की भाग्यश्री सूर्यवंशी ने सिक्योरिटी गार्ड अनिता साखरे को बताया कि कल रात 12 बजे से अंकिता अपनी मां का फोन नहीं उठा रही है और वह कमरे में अकेली है. इस जानकारी के बाद वे तुरंत अंकिता के कमरे की ओर गईं. सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिली. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उन्होंने खिड़की से देखने की कोशिश की लेकिन खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे. आखिरी में रूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर जाया गया. अंकिता ने कमरे के सीलिंग फैन से सफेद रंग की नायलॉन रस्सी के सहारे फांसी लगा ली थी.

आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं

घटना की जानकारी मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड ने कॉलेज के सुपरवाइजर को सूचना दी और उसके बाद बार्शी तालुका पुलिस थाने को सूचित किया. हालांकि, अंकिता ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

जांच में जुटी पुलिस

इस मामले में बारशी तालुका पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और सहायक पुलिस सब-इंस्पेक्टर दत्तात्रेय भलेराव और पुलिस सब-इंस्पेक्टर दिलीप धेरे की ओर से आगे की जांच की जा रही है.

