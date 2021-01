देश में लॉकडाउन के बाद दिल्ली और राजस्थान में आज से खुल रहे हैं स्कूल, हो चुकी है पूरी तैयारी

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी धीमे हो चला है. दिल्ली में जहां संक्रमण दर न्यूनतम स्तर पर है, वहीं दूसरी ओर रिकवरी रेट रिकॉर्ड स्तर पर. इसी वजह से राज्य में कोरोना के एक्टिव केस भी काफी कम हो चुके हैं. इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से मार्च 2020 से बंद पड़े स्कूलों में आज से फिर से घंटी बजने जा रही है. इसके अलावा राजस्थान में भी आज से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे.

बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसके लिए प्री-बोर्ड, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, इसी के चलते सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत दी है. इसके लिए सारी तैयारियां भी कर ली गई हैं. सभी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है.

मनीष सिसोदिया ने रविवार को की रिव्यू मीटिंग

दिल्ली के स्कूलों में तैयारियों को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी और साथ ही साथ स्कूल फिर से खुलने के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दीं.

Had a review meeting with senior Education Dept officials. Everyone is excited and little nervous at having Class 10& 12 students back in schools from tmrw for practical/counselling. All preparations-sanitizers, masks, social distancing measures- are in place. Good luck to all! pic.twitter.com/KUp5WoAsZn