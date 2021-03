School Closed: राज्य में बढ़ते Covid19 मामलों के चलते, तेलंगाना सरकार ने आज, 24 मार्च से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है. मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर, सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थान (स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल) आज से बंद हो जाएंगे. हालांकि, पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्‍लासेज़ जारी रहेंगी. एजेंसी के अनुसार, राज्य शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कोरोनो वायरस के नए मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की. रेड्डी के अनुसार, कोरोना वायरस देश में फिर से फैल रहा है और पड़ोसी राज्यों में भी यही स्थिति देखी जा रही है. संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह फैसला लेना जरूरी है.

All government and private schools, colleges except medical colleges in the State to be closed from tomorrow, till further orders, in view rising COVID19 cases: Telangana Government