School Closed Update: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब के स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टी 14 मई 2022 से शुरू होगी. राज्‍य में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. एजेंसी के अनुसार, मुख्‍यमंत्री ने सभी अभिभावकों और शिक्षकों को जानकारी देते हुए कहा है कि अचानक बढ़ती गर्मी के चलते 14 मई से पंजाब के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी शुरू करने का फैसला किया गया है.

Keeping in view the sudden heatwave & suggestions from thousands of parents & teachers, it has been decided to observe summer vacation in all schools of Punjab from May 14: Punjab CM Bhagwant Mann



