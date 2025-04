पंजाब के सरकारी स्कूलों ने लहराया परचम, 260 छात्र JEE मेन्स में सफल, श‍िक्षामंत्री ने यह बताया

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों के 260 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित जेईई (मेन्स) परीक्षा पास की है, जो कि सरकारी स्कूलों में दी जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गवाही है. यह सफलता न केवल विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में हो रहे सुधारों का भी प्रमाण है.

Punjab's education minister said that JEE mains cleared by 260 students from government school