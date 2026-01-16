scorecardresearch
 
दिल्ली जॉब एक्सचेंज में 1400 पोस्ट ग्रेजुएट्स-5 PHD होल्डर्स ने भी किया अप्लाई, देखें डेटा

देश की राजधानी दिल्ली में साल 2024 में लेबर श्रम विभाग के जॉब एक्सचेंज में करीब 1,400 से अधिक पोस्ट ग्रेजुएट, 1,342 डिप्लोमा धारक और पांच पीएचडी धारकों ने आवेदन किया. इस दौरान कुल 21 हजार रजिस्ट्रेशन हुए.

दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट के जॉब एक्सचेंज में साल 2024 में बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रजिस्ट्रेशन. (Photo: Pexels)
दिल्ली लेबर डिपार्टमेंट के जॉब एक्सचेंज में साल 2024 के दौरान बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया है. आंकड़ों के अनुसार, 1400 से अधिक  पोस्ट ग्रेजुएट,1,342 डिप्लोमा धारक और पांच पीएचडी कर रहे उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इस दौरान कुल 21,000 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जिनमें 13,997 पुरुष, 7,025 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल थे. 

हालांकि, पिछले साल के मुकाबले रजिस्ट्रेशन संख्या में गिरावट देखने को मिली है. साल 2024 में जहां, कुल आवेदन की संख्या 19, 941 रही.तो वहीं, साल 2023 में इसकी संख्या 43,217 थी. 

इतनी है दिल्ली की बेरोजगारी दर 

2023-24 के दौरान दिल्ली की बेरोजगारी दर 2.1 प्रतिशत रही, जो इससे पहले 1.9 प्रतिशत थी. इसका साफ मतलब है कि बेरोजगारी दर में मामूली बढ़त हुई है. 

योग्यता के मुताबिक स्थिति 

वहीं, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो, 2024 में 10,069 आवेदकों ने मैट्रिक, उच्च माध्यमिक या इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की थी. यह आंकड़ा साल 2023 में 30,527 आवेदकों से कम है. 2024 में सबसे ज्यादा स्नातक (2,925) आर्ट्स क्षेत्र के उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इसके बाद साइंस क्षेत्र में कुल 1,025 स्नातकों ने नौकरी के लिए आवेदन किया. आंकड़ों के अनुसार, 2023 में साइंस क्षेत्र में आवेदन करने वाले स्नातकों की संख्या 663 थी. वर्ष 2024 में राष्ट्रीय राजधानी में 1,567 ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन हुए थे. 

मिनिमम सैलरी की ऐसी है स्थिति 

अप्रैल 2025 तक, अनस्किल्ड कैटेगरी के लिए न्यूनतम मजदूरी 18,456 रुपये प्रति माह और स्नातकों और उससे ऊपर के लोगों के लिए 24,356 रुपये प्रति माह थी. 
 

