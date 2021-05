Disaster and Pandemic Management: ओडिशा सरकार ने शनिवार 29 मई को हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है.

मंत्रिपरिषद ने कहा कि उसे लगा कि राज्य में हर किसी को बार-बार आने वाले चक्रवातों और महामारी जैसी आपदाओं से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए. इसे देखते हुए आपदा और महामारी प्रबंधन को स्‍कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में जोड़ने का फैसला किया गया है.

We will train every Government employee on the fundamental nature of different kinds of disasters and pandemic management. Government jobs and recruitment will have a mandatory syllabus on disaster and pandemic management: Odisha CM Naveen Patnaik