School Reopen: ओडिशा सरकार फैसला लिया है कि राज्‍य के सभी शैक्षणिक संस्‍थान आगामी 01 जून से ऑनलाइन क्‍लासेज़ शुरू करेंगे. इसके अंतर्गत राज्‍य के सभी स्‍कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी. उच्च शिक्षा विभाग ओडिशा ने घोषणा की है कि गर्मी की छुट्टी 31 मई को समाप्‍त होगी औार 01 जून से कक्षाएं ऑनलाइन शुरू की जाएगीं.

Schedule of examination will be communicated soon after getting information about UGC’s decision.