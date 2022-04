Colleges Closed Update: ओडिशा में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में कक्षाएं बंद करने के एक दिन बाद, राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भी पांच दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है. आज मंगलवार से आंगनबाडी केंद्र बंद किए जा चुके हैं जबकि बुधवार से कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद होंगे.

उच्च शिक्षा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, "ओडिशा में मौजूदा गर्मी की स्थिति को देखते हुए, उच्‍च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में पढ़ाई 27 अप्रैल से 02 मई 2022 तक निलंबित रहेगी." हालांकि, उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) में अन्य गतिविधियां जैसे परीक्षा, मूल्यांकन, प्रशासनिक और अनुसंधान कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे.

However, other activities of HEIs such as Examination, Evaluation, Administrative work, Research work, etc. shall continue as usual.