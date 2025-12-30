scorecardresearch
 
कोई डिग्री नहीं...बस इस ट्रिक से जॉब करता रहा शख्स, आज है 12 करोड़ का पैकेज!

बेन न्यूटन ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर 18 साल की उम्र में डेलॉइट में अप्रेंटिस के रूप में काम शुरू किया. काम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए 2023 में डेलॉइट के पार्टनर बने. आज उनकी सालाना कमाई करीब 12 करोड़ रुपये बताई जाती है.

बेन न्यूटन ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर बिना डिग्री मुकाम हासिल किया. (Photo: linkedin@ben-newton)
अक्सर कहा जाता है कि बड़ी नौकरी और मोटी कमाई के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी होती है, लेकिन कुछ कहानियां इस सोच को पूरी तरह बदल देती हैं. यह कहानी है बेन न्यूटन की-एक ऐसे शख्स की जिसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी, सीधे काम शुरू किया और मेहनत, सीखने की लगन और सही फैसलों के दम पर डेलॉइट जैसी दिग्गज कंपनी में पार्टनर बनकर करोड़ों की कमाई तक का सफर तय किया. उनकी यह जर्नी बताती है कि सक्सेस का रास्ता एक नहीं, कई हो सकते हैं.

18 साल में शुरू की नौकरी
बेन न्यूटन की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो मानते हैं कि अच्छी नौकरी और सफलता के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी होती है. बेन ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, सही फैसले और सीखने की इच्छा हो तो रास्ते अलग भी हो सकते हैं. बेन ने 18 साल की उम्र में ही कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया था. उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक (University of Warwick) में मैथ्स पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन उसी दौरान उन्होंने नौकरी के ऑप्शन पर सोचना शुरू किया. इसी दौरान उन्होंने डेलॉइट के 'ब्राइट स्टार्ट' नाम के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन किया.

नौकरी के साथ की CA  की पढ़ाई
डेलॉइट से ऑफर मिलते ही बेन ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी. कम उम्र में लंदन जाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने काम और प्रोफेशनल परीक्षाओं पर पूरा ध्यान दिया. उन्होंने नौकरी के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की पढ़ाई भी पूरी की.

काम करते हुए सीखा
जब उनके दोस्त कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब बेन ऑफिस में काम सीख रहे थे. उन्होंने ऐसी जिम्मेदारियां चुनीं जिससे कंपनी का बिजनेस और कामकाज अच्छे से समझ सकें. जरूरत पड़ने पर उन्होंने घर से काम भी किया, जिससे उनका संतुलन बना रहा. सफलता का रास्ता आसान नहीं था. एक बार प्रमोशन की तैयारी में वे असफल रहे. उस अनुभव से उन्होंने सीखा कि मदद मांगना जरूरी होता है. कम उम्र और डिग्री न होने की वजह से उन्हें कई बार खुद पर शक भी हुआ, लेकिन सीनियर्स और साथियों ने हमेशा उनका साथ दिया.

बने डेलॉइट के पार्टनर
1 जून 2023 को बेन न्यूटन को डेलॉइट में पार्टनर बना दिया गया. वे ब्राइट स्टार्ट प्रोग्राम से आने वाले पहले व्यक्ति थे जो इस पद तक पहुंचे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेलॉइट यूके के पार्टनर्स की सालाना कमाई करीब 12 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा होती है. बेन के लिए सफलता सिर्फ पैसा या पद नहीं है. वे संतुलित जिंदगी, परिवार के साथ समय और घूमने-फिरने को भी उतना ही जरूरी मानते हैं. उनकी सलाह है कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है.

