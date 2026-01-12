scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सावधान! ओपन स्कूल में पास कराने के नाम पर मांगे जा रहे पैसे; MP बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

MP state open school board: मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड (MPSOS) के परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को निशाना बनाकर की जा रही साइबर ठगी के मामले में बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है. परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर परीक्षार्थियों से पैसों की मांग की जा रही है.

Advertisement
X
रिजल्ट सुधारने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी. (Photo: Representational)
रिजल्ट सुधारने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम पर परीक्षार्थियों और उनके परिजनों से धोखाधड़ी करने वाला एक बड़ा गिरोह सक्रिय हुआ है. ये साइबर ठग खुद को बोर्ड का अधिकारी बताकर छात्रों को फेल होने का डर दिखाते हैं और फिर पास कराने के बदले मोटी रकम की मांग करते हैं.

बोर्ड को शिकायतें मिली हैं कि कुछ अज्ञात व्यक्ति फोन कॉल के जरिए विद्यार्थियों से संपर्क कर रहे हैं. इस संबंध में बोर्ड ने स्थिति साफ की है. जिन नामों का उपयोग कर ठग फोन कर रहे हैं, उस नाम का कोई भी व्यक्ति बोर्ड कार्यालय में कार्यरत नहीं है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यार्थी को पैसों के बदले पास कराना पूरी तरह असंभव है.

परीक्षार्थियों का परिणाम केवल उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखे गए उत्तरों के आधार पर ही घोषित किया जाता है. अभिभावकों और छात्रों की सहायता के लिए बोर्ड ने एक आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. किसी भी संदेहास्पद कॉल की जानकारी आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 0755-2671066 पर दी जा सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

JEE परीक्षा पास किए बिना भी आप B.Tech में एडमिशन ले सकते है. (Photo: Pexels)
नहीं पास कर पाए JEE एग्जाम, तो इन परीक्षाओं से भी खुलते हैं B.Tech के रास्ते
UPSC अपनी परीक्षाओं में फोटो के जरिए उम्मीदवारों की पहचान करेगा. (Photo: Pexels)
UPSC परीक्षाओं में अब उम्मीदवारों की चेहरे से होगी पहचान, कम होगी गड़बड़ी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में बदलाव कर दिया है.(Photo: Pexels)
JEE Main Exam को लेकर बड़ी खबर... बदल गया टाइम टेबल, कब होगी परीक्षा?
परीक्षा पे चर्चा के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं. (Photo: innovateindia1.mygov.in )
परीक्षा पे चर्चा के लिए इतने करोड़ लोगों ने किया रजिस्टर, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम
भोपाल से गोमांस निर्यात पर गरमाई सियासत.(Photo:ITG)
'गाय सिर्फ वोटों तक सीमित', भोपाल गोमांस कांड पर BJP विधायक का छलका दर्द

राज्य ओपन स्कूल बोर्ड ने इन साइबर ठगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है और वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है. बोर्ड ने अपील की है कि अभिभावक ऐसे किसी भी प्रलोभन में न आएं और अपनी मेहनत की कमाई को ठगों से सुरक्षित रखें.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement