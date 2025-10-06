scorecardresearch
 

Feedback

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में SC/ST शिक्षकों के लिए दी 50% आरक्षण को मंजूरी, जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया

महाराष्ट्र के जिले में प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियों को रोक दिया गया है. कुल पदों में से 50% आरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति को दिया जा सकता है. अगर राज्य बाकी के पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भरना चाहे तो यह संभव है.

Advertisement
X
महाराष्ठ्र में साल 2023 के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी. (Photo: ITG)
महाराष्ठ्र में साल 2023 के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी. (Photo: ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति में 50% आरक्षण लागू करने की अनुमति दी है. मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक जैविक दस्तावेज़ है. क्या आप चाहते हैं कि स्कूल बिना शिक्षकों के चलें? हम फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहने देंगे.

2023 में चयन हुआ लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम 835 उम्मीदवार हैं. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. हमारा चयन 2023 में हुआ था, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह समस्या पूरे राज्य में व्याप्त है. पालघर महाराष्ट्र का एकमात्र प्रभावित राज्य नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

झूठा विज्ञापन चलाने के मामले में Drishti IAS पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है. (Photo:\www.drishtilearningapp.com)
Drishti IAS ने UPSC में 216 बच्चों के सेलेक्शन का किया था झूठा विज्ञापन! 
IBPS PO मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड ibps.in पर मिलेगा. (Photo: Freepik)
IBPS PO प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद मेन्स का एडमिट कार्ड जारी, यहां करें डाउनलोड 
SSB इंटरव्यू के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. (Photo: Freepik)
UPSC NDA रिजल्ट के बाद कब होगा SSB इंटरव्यू? जमा करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स 
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को कहा कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को, जिनकी नौकरी में पांच वर्ष से अधिक शेष है, दो साल में TET पास करना अनिवार्य है. (Photo: ITG)
TET पास करना जरूरी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई पुनर्विचार याचिका 
गुजरात सरकार अगले 10 सालों में दो लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगी. (Photo: Freepik)
युवाओं के लिए खुशखबरी, गुजरात सरकार ने जारी किया 10 सालों का भर्ती कैलेंडर  

वकील ने कोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र के 14 जिले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति (ST) का बहुमत है. उन्होंने कहा कि वहां की सरकार ने सभी गैर-एसटी शिक्षकों को हटा दिया है, यहां तक कि वे शिक्षक भी जिनका काम 1996 से चल रहा था. उनका कहना है कि यह अनुचित है.

इसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में जो नियम लागू है, वह यह है कि आरक्षण की सीमा 50% तक ही हो सकती है. इसका मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में केवल उसी समुदाय के लोगों को काम देने का अधिकार नहीं है. सभी वर्गों को मौका मिलना चाहिए.

Advertisement

2023 में प्रक्रिया पूरी करने वाले शिक्षकों की ओर से आवेदन में कहा गया है कि यदि कुल संख्या को शामिल कर लिया जाए, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 35% से अधिक नहीं होगा. अगर सच यह है कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं है, तो नियुक्तियों में कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करें. अनुसूचित जनजाति आरक्षण सीमा के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित कर दी गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement