केवल एक बच्‍चे के लिए चलता है ये स्‍कूल, एक ही टीचर कराते हैं पढ़ाई

महाराष्‍ट्र के इस स्कूल में कक्षा 1 से 4 तक की क्‍लासेज़ हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ एक ही विद्यार्थी है. इस विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए स्कूल में एक ही शिक्षक है. दोनों लोग राष्ट्रगान गाते हैं और फिर कार्तिक को उसके शिक्षक पढ़ाते हैं.

X

School with only 1 Student and 1 teacher