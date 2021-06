University Exam 2021: केरल यूनिवर्सिटी में आज 28 जून से ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट कोर्सेज के फाइनल सेमेस्‍टर एग्‍जाम शुरू हो गए हैं. निर्धारित एग्‍जाम सेंटर्स पर कोरोना सावधानियों के साथ एग्‍जाम आयोजित किए जा रहे हैं. यूनिवर्सिटी ने एग्‍जाम ऑफलाइन माध्‍यम में ही आयोजित करने का फैसला किया है. केरल विश्‍वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्‍वविद्यालय और कालीकट विश्‍वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्र सुबह 7.30 बजे से ही बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए हैं.

Thiruvananthapuram | Kerala University examinations for final semester students started today with COVID19 protocols



All examination rooms and classrooms have been sanitized. We are well-prepared to conduct examinations, says principal in charge Govt Women's College pic.twitter.com/x4ye8PR1ZY