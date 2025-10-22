scorecardresearch
 

कब होंगे JEE Mains परीक्षा के रजिस्ट्रेशन? जनवरी में होना है एग्जाम

इंजीनियरिंग करने के सपने देख रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जल्द ही JEE Mains 2026 के पहले सत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाली है. पहले सत्र की परीक्षा 21 से 30 जनवरी, 2026 तक आयोजित होगी, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल, 2026 तक होगी.

जनवरी में जेईई मेन्स का एग्जाम होना है. (Photo: Pexels)
JEE Mains Registration: इंजीनियरिंग करने का सोच रहे छात्र जेईई मेन्स के रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) जल्द ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Mains) के पहले सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेगा. एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पहले सत्र की परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे. पहले सत्र की परीक्षा 21-30 जनवरी, 2026 तक होगी, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा 1-10 अप्रैल, 2026 तक होगी.

याद रखें ये निर्देश

हाल ही में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में, एनटीए ने आवेदन पत्र भरने के दिशानिर्देशों का उल्लेख किया है. एजेंसी ने कहा, "एनटीए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा (आधार में अपडेशन के लिए, कृपया यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करें). हालांकि, चूंकि पिता/माता/अभिभावक का नाम आदि आधार में दर्ज नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये विवरण अलग से भरने होंगे."

एनटीए ने कहा, "यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और दसवीं कक्षा के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट में नाम मेल नहीं खाता है, तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान इस समस्या को दूर करने का विकल्प दिया जाएगा."

संयुक्त प्रवेश परीक्षा, एनआईटी, आईआईआईटी, अन्य केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों (CFTI) और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों (बीई/बीटेक) में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है. जेईई (मुख्य) पेपर 1 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे.

