बंगाल में JEE Main की परीक्षा तारीख बदली, BJP, TMC ने इस वजह से की थी डिमांड

पश्चिम बंगाल में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (मेन) परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है. बंगाल में पहले यह परीक्षा 23 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन राज्य में उसी दिन नेताजी जयंती और सरस्वती पूजा है, जिसकी वजह से परीक्षा की तारीख को टाल दिया गया है. खास बात ये है कि जेईई की तारीख बदलने के पक्ष में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही थीं.

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने जेईई सचिव को पत्र लिखते हुए परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की थी. उन्होंने लिखा था कि 23 जनवरी को नेताजी जयंती मनाई जाती है और इस साल सरस्वती पूजा भी उसी दिन है. इसके अलाव तृणमूल कांग्रेस ने भी अभ्यर्थियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का हवाला देते हुए परीक्षा तिथि बदलने की मांग की.

इससे पहले सरकार से कई अभ्यर्थियों मे भी परीक्षा की तारीख बदलने की मांग की थी और अब परीक्षा को 23 जनवरी को ना करवाने का फैसला लिया गया है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, अब परीक्षा का आयोजन दूसरी तारीखों में से एक किसी दिन को किया जाएगा. इस निर्णय के तहत केवल पश्चिम बंगाल राज्य में 23 जनवरी को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नया विकल्प मिलेगा.

हालांकि, अभी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है. बताया जा रहा है कि जल्द ही नई तारीख की जानकारी दे दी जाएगी. बता दें कि जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा का आयोजन देशभर में 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक होना है. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होंगी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी. दूसरी शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन 3 बजे से होगा.

