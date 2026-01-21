JEE Main 2026 सत्र 1 परीक्षा आज से शुरू, 14.5 लाख छात्र परीक्षा में होंगे शामिल

इंजीनियर बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों का इंतज़ार आज खत्म हो गया है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने आज से JEE Main 2026 सत्र 1 की परीक्षा शुरू कर दी है. 21 जनवरी से 29 जनवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में देश और विदेश के परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवार शामिल होंगे. यह परीक्षा न सिर्फ NITs, IIITs और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में दाखिले का रास्ता खोलती है, बल्कि JEE Advanced 2026 के लिए क्वालीफाई करने का पहला और अहम मौका भी मानी जाती है.

और पढ़ें

परीक्षा का समय (Exam Timing)

सुबह की शिफ्ट: 9:00 बजे से 12:00 बजे तक

दोपहर की शिफ्ट: 3:00 बजे से 6:00 बजे तक

कौन-सा पेपर कब होगा?

पेपर 1 (BE/BTech):

तारीखें: 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी

हर दिन दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

पेपर 2 (BArch – 2A / BPlanning – 2B):

तारीख: 30 जनवरी

समय: सुबह 9:00 से दोपहर 12:30 बजे तक

जिन उम्मीदवारों ने 2A और 2B दोनों चुने हैं, वे उसी दिन परीक्षा देंगे.

एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी

बाकी तारीखों के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा खत्म होने के बाद एडमिट कार्ड को परीक्षा केंद्र पर रखे ड्रॉपबॉक्स में डालना जरूरी है.

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

JEE Main 2026 एडमिट कार्ड

फोटो पहचान पत्र (ID Proof)

पासपोर्ट साइज फोटो

Advertisement

पेपर 1 का पैटर्न

सेक्शन A: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स – हर विषय से 20 MCQ

सेक्शन B: हर विषय से 5 सवाल (आंतरिक विकल्प के साथ)

परीक्षा के दिन NTA के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करना जरूरी है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट और लाइव अपडेट्स पर नजर रखें.

---- समाप्त ----