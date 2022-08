दिल्ली दंगों की साजिश की आरोपी सफूरा जरगर का एडमिशन जामिया यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है. सफूरा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. डीन ऑफिस ने 26 अगस्‍त को नोटिस जारी कर उन्‍हें जानकारी दी कि उनका एडमिशन रद्द कर दिया गया है. सफूरा जामिया से MPhil/PhD की स्‍कॉलर थीं.

सफूरा पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों के मामले में UAPA एक्ट लगाया था. दंगों की चार्जशीट में स्पेशल सेल ने सफूरा के कई चैट्स के जरिए भी खुलासा किया था कि वह CAA और NRC के दौरान दंगों को भड़काने की साजिश में शामिल थीं. सफूरा को प्रेगनेंट होने की चलते जमानत दी गई थी.

जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रोफेसर कुलविंदर कौर के अंडर उनकी MPhil/PhD निम्‍न कारणों से रद्द कर दी गई है.

- उनके सुपरवाइज़र के अनुसार उनकी प्रोग्रेस असंतोषजनक है.

- स्‍कॉलर ने अधिकतम समय सीमा बीत जाने पर अतिरिक्‍त समय की मांग के लिए आवेदन नहीं किया.

- स्‍कॉलर ने निर्धारित 5 सेमेस्‍टर और कोरोना के चलते मिले अतिरिक्‍त 6वें सेमेस्‍टर तक अपनी डिजर्टेशन सब्मिट नहीं की.

“In anticipation of the approval of the same of the Faculty committee”

The usually snail-paced Jamia admin moving at light speed to cancel my admission, foregoing all due process.

Let it be known, it breaks my heart but not my spirit. pic.twitter.com/2t0Nos9qiK